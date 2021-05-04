Konya'daki aşevi, yaşlı ve engellilerin evlerine 11 yıldır sıcak AŞ ulaştırıyor - Son Dakika

Konya'daki aşevi, yaşlı ve engellilerin evlerine 11 yıldır sıcak AŞ ulaştırıyor

04.05.2021 12:45
Konya'daki aşevi, yaşlı ve engellilerin evlerine 11 yıldır sıcak AŞ ulaştırıyor, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kurulan Göl Feneri Derneği Aşevi, yaşlı ve engelli insanların kilometrelerce ötedeki adreslerine 11 yıldır her gün kesintisiz sıcak AŞ ulaştırıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kurulan Göl Feneri Derneği Aşevi, yaşlı ve engelli insanların kilometrelerce ötedeki adreslerine 11 yıldır her gün kesintisiz sıcak AŞ ulaştırıyor.

Beyşehir Göl Feneri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Takavcı, AA muhabirine, 2010 yılından bu yana dernek bünyesinde kurdukları aşevinin sıcak AŞ hizmeti verdiğini söyledi.

Daha önceleri kuru gıda yardımında bulunurken, insanların bunları yemeğe dönüştürmekte ciddi sorunlar yaşadıklarını görünce aşevi kurmaya karar verdiklerini aktaran Takavcı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 80-90 yaşında insanlar bunlar, bir çoğu engelli. Yine zihinsel engellilerimiz ve ihtiyaç sahibi insanlarımız da aşevimizden yararlanıyor. Yemek verdiğimiz insanlarımızın Beyşehir merkeze gelmeleri çok zordu. Çünkü Beyşehir coğrafyası çok geniş ve 67 mahalleden oluşuyor. Onların aşevine gelmeleri mümkün olmayınca, biz onların adreslerine, ayaklarına kadar bu hizmeti götürüyoruz. İlk önce merkez mahallelerimizde başlayan bu hizmet, bugün büyük bölümü dış mahallelerden oluşan 45 farklı mahallede yaşayan 350 insana ulaştırılıyor."

Sıcak AŞ ulaştırdıkları evlere zeytin ve peynirinden, sucuğundan balına kadar kahvaltılık desteği de verdiklerini dile getiren Takavcı, "Derneğimize ait iki acımız var, Beyşehir Belediyemiz de bir araç ve personel desteği verince bu dağıtımı şu anda üç araçla birlikte yapıyoruz. Her aracımız günlük 15 mahalleye uğruyor ve 200 kilometrelik bir rota çizerek dağıtımı gerçekleştiriyor." dedi.

Hayırseverlerin aşevi hizmetinin nasıl yürüdüğünü çok iyi bildiğini ve desteğini fazlasıyla sürdürdüğünü vurgulayan Takavcı, "Kurbanını, adağını veriyor, mesela bahçesinde ıspanak varmış fazla, yolup getiriyor, bir tanesi evinde başka fazla bir ürün var getiriyor. Biz aslında gerçek manada ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız için bu yardımların artarak katlandığını görüyoruz. Biz bir bakıma alan el, veren el köprü vazifesi görüyoruz." diye konuştu.

Aşevinde, haftanın üç günü et yemeği çıktığını, yemeklerin oldukça kaliteli, kalorili ve besleyici olduğunu da anlatan Takavcı, bu yemekleri tüketen vücudu düşkün ya da hasta durumda olan yaşlıların vücut olarak daha dirençli hale geldiğini gördüklerini dile getirdi.

Engelli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'daki aşevi, yaşlı ve engellilerin evlerine 11 yıldır sıcak AŞ ulaştırıyor - Son Dakika


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