Son Dakika Haberleri: Konya'daki aşure etkinliği turistlerin ilgi odağı oldu
Son Dakika Güncel Haber

Konya'daki aşure etkinliği turistlerin ilgi odağı oldu

1 saat önce

Konya'da muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımı esnaflar arasında devam ediyor.

Konya'daki aşure etkinliği turistlerin ilgi odağı oldu, System.String[]

Konya'da muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımı esnaflar arasında devam ediyor.

Son olarak Osman Bey sokak esnafı bir araya gelerek bin 500 kişiye aşure ikramında bulundu.

Aşure gününde, çevredeki esnafların yanı sıra gelen mahalle sakinlerine de aşure ikram edildi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik, özellikle Konya'ya dışardan gelen yerli ve yabancı turistler içinde ilgi odağı oldu.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Temizlik Günü kapsamında çöp topladı
Hava şartları nedeniyle hamsi 3 günde fiyatını 5'e katladı Erdoğan'dan tiryakilere kötü haber! Sigara yasağı genişliyor Karısını baltayla öldüren adam atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:31:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'daki aşure etkinliği turistlerin ilgi odağı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]