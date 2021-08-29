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Konya'daki Balıklıpınar kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutunca, "efsanevi" balıkları da tehlikeye girdi - Son Dakika

Konya'daki Balıklıpınar kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutunca, "efsanevi" balıkları da tehlikeye girdi

29.08.2021 11:37
Konya'daki Balıklıpınar kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutunca,

Konya'nın Hüyük ilçesindeki Balıklıpınar, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tuttu.

Konya'nın Hüyük ilçesindeki Balıklıpınar, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tuttu.

Balıkları yaşatabilmek için seferber olan Hüyük Belediyesi ile bölgeyi içinde barındıran Mutlu Mahallesi'nin sakinleri, şebeke suyunu tankerlerle ve hortumlarla pınara taşımaya çalışıyor.

Mutlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Tekin, AA muhabirine, Balıklıpınar'daki balıklarla ilgili halk arasında efsanelerin dolaştığını, buradaki balıkların bir anlamda kutsal sayıldığını söyledi.

Balıklıpınar'da yaşam süren balıkların Kıbrıs savaşı süresince hiç görülmediği gibi söylentilerin var olduğunu anlatan Tekin, "Bu balıkları kimse tutmaz, zarar vermez. Herkes korumaya çalışır. Şanlıurfa'daki, Peygamber diyarındaki balıklar nasıl değerliyse, bizim için de bunlar çok değerlidir. Bugünlere gelene kadar hiç böyle bir kuraklık durumuyla karşılaşmadık. Hatta tarih boyunca bu çayın kuruduğunu, pınarın suyunun çekildiğini hiç görmedik. Yıllarca, devamlı aktı, durdu. Bizim burada tarımımıza da faydası oldu. Buradan ileride barajımız var. Oraya akıyordu suyu. Barajımızdan da tarlalarımızı damlama sulama sistemiyle suluyorduk. Ancak, bu yıl barajımızda da sular çekildi, kurudu. Su sıkıntısından dolayı bu yıl perişanız diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle bir anlamda "taşıma su" ile pınardaki balıklara can vermeye çalıştıklarını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Sağ olsun Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem ve ekibi su gönderiyorlar buraya, tankerlerle su veriyoruz. Yine çiftçi arkadaşlarımız var, kendi tarlalarından tankerle buraya su çekiyorlar. Kendi evlatları gibi bu balıklara su taşıyıp, yaşatmaya çalışıyorlar. Yazın başlarında geldik buraya ve baktık ki bir karış su kalmış. Bir gün sabah gelip bakacağız, su tamamen çekilmiş, hiç balık kalmamış olacak. Bundan korkuyoruz. Hani hiç değilse, aynı türü yaşatabilmek adına büyük bir akvaryum yapalım, balıkların bir kısmını oraya alalım, ilerleyen zamanda su bulunabilirse veya su kaynakları yeniden aktif hale gelirse pınarımız dolduğu zaman bu balıkların neslini yeniden yaşatalım düşüncesindeyiz."

Mahalle sakinlerinden Ahmet Vatandaş da, Balıklıpınar'ın yöre insanı için olmazsa olmaz yerlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Her gün buraya gelir, yarım saat dinlenir giderim. Ama su sıkıntımız var bu sene. Burada büyük balıklar gitti, yok oldu. Yani burası çok güzel bir yer ama yaşatmak gerekiyor. Aman sularımızı heba etmeyelim, israf etmeyelim, tasarruflu kullanalım." diye konuştu.

Ahmet Tekin, Kıbrıs, Hüyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'daki Balıklıpınar kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutunca, 'efsanevi' balıkları da tehlikeye girdi - Son Dakika


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