Konya'daki belediye başkanı cinayetinin

Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile sosyal medyadan Öztoklu'ya yönelik olumsuz ifadeler kullandığı ileri sürülen İrfan Kaynak ve Necmi Yavuz hakkında dava açıldı.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Abdurrahman Koç hakkında "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", Abdullah Koç ve Osman Koç hakkında "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", İrfan Kaynak hakkında, "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", Necmi Yavuz hakkında ise "Suç işlemeye alenen teşvik etme" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan iddianame, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olaydan bir gün önce İrfan Kaynak'ın, sosyal medya platformu Facebook'ta, Öztoklu'yu hedef göstererek, "Vay be. Sen şehit tabelasını sök. Yerine kendi tabelanı dik. Burası Türkiye. Bazı zatlar da feraha gelsin" şeklinde paylaşım yaptığı, bunun üzerine şüpheli Necmi Yavuz'un bu paylaşıma, "Adamlık noksan onda, boşver dayı. Yakın zaten vakti geldi. Seslenme" yorumunda bulunduğu belirtildi.

Öztoklu'nun, 24 Mayıs 2019'da, seçimin ardından vatandaşlara teşekkür amacıyla astırdığı afişlerin yırtıldığını öğrendikten sonra, beraberinde İsmail K. ve Ümit K. ile gece saatlerinde afişin bulunduğu Başköy Mahallesi'ne geldiği, Ümit K'nin afişi yırtanlara yönelik hakaretleri üzerine olay yerine Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç, kardeşi Osman Koç, İrfan Kaynak ve mahallelilerin toplandığı kaydedildi.

Ümit K. ve karşı taraf arasında karşılıklı hakaretleşmeler olduğu, bu arbede sırasında Abdurrahman Koç'un, Öztoklu'yu bıçakla yaraladığı ifade edildi.

"Ben oğlumu bugünler için yetiştirdim"

Kaldırıldığı devlet hastanesinde yaşamını yitiren Öztoklu'ya ilişkin otopsi raporunda, maktul üzerinde ikisi öldürücü 4 bıçak darbesinin bulunduğu aktarılan iddianamede, sanıkların olay sırasındaki ve öncesindeki tutum ve davranışlarının "tasarlama" niteliği taşıdığı belirtildi.

İddianamede, sanık Abdullah Koç'un, 31 Mart yerel seçimlerinde rakibi olan ve seçimi kazanan Cumhur İttifakı adayı Öztoklu'ya husumet duymaya başladığı, kendi döneminde gerçekleştirildiği iddia edilen yolsuzluk olaylarının araştırılmasını istemediği, bir telefon görüşmesinde "Ben oğlumu bugünler için yetiştirdim. Gerekirse feda ederim" dediği aktarıldı.

Belediye başkanının planlı şekilde öldürüldüğü ileri sürülen iddianamede, şu tespitlerde bulunuldu:

"Öztoklu'nun seçim sonrasında kendisini destekleyen seçmenine yönelik, teşekkür ifadeleri içeren afişlerin bulunduğu bilboarda bilerek zarar verildiği, bu hareketin tasarlayarak kasten öldürmenin ilk icrai hareketi olduğu, Öztoklu'nun belediyeye ait bilboarda zarar verilmesi üzerine olay yerinde inceleme yapmaya geleceğinin öngörüldüğü, olay yerine geldikten sonrada kalabalık ve telaşlı ortamın oluşturduğu karmaşıklıktan faydalanmak suretiyle, ortamın daha da karmaşık bir hal almasını sağlayarak, Abdurrahman Koç'un, babası Abdullah Koç ile Osman Koç'un azmettirmeleri neticesinde, İhsan Öztoklu'yu öldürüp kalabalığa karışacağı ve tabiri caizse maktul başkan Öztoklu'nun ölümünün kim vurduya gideceği, İrfan Kaynak'ın da olay yerinde bulunacak kalabalığı galeyana getirmek suretiyle ortamın daha da karmaşık bir hal almasını sağlayacağı anlaşılmıştır."

İddianamede, sanıklardan Abdurrahman Koç, Abdullah Koç ve Osman Koç'un ağırlaştırılmış müebbet, İrfan Kaynak'ın 15 yıldan 20 yıla kadar, Necmi Yavuz'un da 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.