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Konya'daki bıçaklı kavga

1 saat önce

Konya'da, Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin öldürüldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konya'daki bıçaklı kavga, System.String[]
Konya'da, Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin öldürüldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili olarak gözaltına alınan K.Y, H.Y, A.M. ve B.O'nun "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.
Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğinin haklarında tutuklama kararı verdiği H.Y. ve A.M'nin konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, K.Y. ve B.O'nun ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.
Olay
Dün merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Sedirler Caddesi'nde, motosikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin önü, motosikletli 4 kişi tarafından kesilmiş, yaşları 15 ile 17 arasında değişen K.Y, H.Y, A.M. ve B.O. ile Ali arasında çıkan kavgada Ali göğsünden bıçakla yaralanmıştı.
Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ali kurtarılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:41 Kaynak: AA
Suriye, Konya, Güncel
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