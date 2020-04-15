Konya'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Konya'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Karatay ilçesinde bulunan Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında polis ekipleri tedbir alarak yol güvenliği sağladı.
Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Dezenfekte edilen çok sayıda belediye otobüsü, cezaevi yerleşkelerine hareket etti.
Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen hükümlülerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belediye otobüslerine bindirilerek evlerine gönderileceği öğrenildi.