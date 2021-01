Konya'daki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da evlerinin önünde öldürülen çiftin katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özkan C. (40) yanında getirdiği ruhsatlı silahla husumetli olduğu, daha önce boşanan fakat beraber yaşamaya devam eden Gonca Koçak (39) ve Abdulkadir Koçak (40) çiftini vurdu. Çift olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Özkan C. polis tarafından İstanbul Caddesi uygulama noktasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan C., çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)