Konya'daki Cinayet Davası

Konya
'da çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılanan iki sanıktan biri 12 yıl 6 ay, diğeri 5 yıl hapisle cezalandırıldı.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Atilla Yakut ve Behçet Özfırat ile maktul Mahir Tılısbık'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Tutuklu sanıklardan Yakut, suçu kendisinin işlemediğini, suçun kendi üzerine atılmaya çalışıldığını, olaya karıştığı için pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.
Tutuklu sanık Özfırat da Tılısbık'ı öldürme kastının olmadığını iddia ederek, "Mahir benim ağabeyim gibiydi. Ben oraya sadece kız arkadaşımla görüşmeye gitmiştim. Silahı çıkarma amacım Mahir'i korkutmaya yönelikti. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.
Müşteki avukatlarının dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Yakut'u "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.
Sanık Özfırat ise "haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, hükümle tahliyesine karar verildi.
Olay Merkez Selçuklu
ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde 16 Temmuz 2017'de Mahir Tılısbık (31) ile Behçet Özfırat ve Atilla Yakut arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Tılısbık, av tüfeğiyle göğsünden vurulmuştu.
Konya Numune Hastanesine kaldırılan Tılısbık, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, katil zanlıları taksiyle kaçarken polis ekiplerince yakalanmıştı.