Son Dakika Haberleri: Konya'daki Cinayet Davası

Konya'daki Cinayet Davası

23 dakika önce

Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi, çocuğunu battaniyeyle boğduğunu iddia ederek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Azerbaycan uyruklu kadın, 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

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Konya'da birlikte yaşadığı kişiyi, çocuğunu battaniyeyle boğduğunu iddia ederek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Azerbaycan uyruklu kadın, 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuklu sanık Aysel Eshme (28) ile avukatı katıldı.

Duruşmada, akli dengesinin yerinde olmadığını ve psikolojik sorunlarının bulunduğunu ileri süren sanık Eshme hakkında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığından gönderilen, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu, zeka geriliğinin saptanmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde gelen rapor okundu.

Ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, oğlunun ölümünden Ümit Göker'i sorumlu tutarak, öldürmek maksadıyla büyük bir bıçağı yanına aldığını, maktulu telefonla arayarak olay yerine çağırdığını, içinde bulunduğu haksız tahrikin etkisi altında kalarak "tasarlayarak öldürme" suçunu işlendiğinin anlaşıldığını belirterek, 24 yıl hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Eshme, olay anında kendinde olmadığını iddia ederek, "Ben insanlara zarar verecek birisi değilim. Beraatimi isterim." diye konuştu.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmasına karar verdi.

Heyet, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğinden dolayı, tahrik derecesini de dikkate alarak cezayı 20 yıla, duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak 16 yıl 8 aya düşürdü.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, 1 Aralık 2017'de yaşanan olayda, Azerbaycan uyruklu Aysel Eshme, 9 aylık çocuğunu hareketsiz görünce, birlikte yaşadığı Ümit Göker ile hastaneye götürmüş, doktorlardan, çocuğunda boğulma emaresi görüldüğünü öğrenen Eshme, Göker'i tartıştığı otomobilin içinde bıçaklamıştı.

Yaralanan Göker, hastanede hayatını kaybetmiş, olay yerinde gözaltına alınan Eshme, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Azerbaycan, Konya, Güncel
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