Son Dakika Haberleri: Konya'daki cinayet davasında iki sanığa müebbet hapis cezası
Son Dakika Güncel Konya'daki cinayet davasında iki sanığa müebbet hapis cezası

Konya'daki cinayet davasında iki sanığa müebbet hapis cezası

6 saat önce

Konya'nın Altınekin ilçesinde, çiftçi Ali Sarı'nın pancar tarlasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan eşi ile amcasının oğluna müebbet hapis cezası verildi.

Konya'daki cinayet davasında iki sanığa müebbet hapis cezası, System.String[]

Konya'nın Altınekin ilçesinde, çiftçi Ali Sarı'nın pancar tarlasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan eşi ile amcasının oğluna müebbet hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Zekiye Sarı ve İskender Sarı ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, daha önce verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanıkların "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı, tutuksuz sanık M.S'nin ise beraatini istedi.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık İskender Sarı, öldürme niyetiyle hareket etmediğini savunarak, pişman olduğunu ifade etti.

Sanık Zekiye Sarı da olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, eşi Ali Sarı'nın öldürülmesiyle bağlantısı olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar İskender Sarı ve Zekiye Sarı'yı "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca tutuksuz yargılanan sanık M.S'nin ise beraatine karar verdi.

Olay

Konya'nın Altınekin ilçesinde, 2 Kasım 2017'de, Ali Sarı, pancar tarlasında başından vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerince gözaltına alınan İskender Sarı ve öldürülen Ali Sarı'nın eşi Zekiye Sarı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. M.S. ise gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

İskender, Ali Sarı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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