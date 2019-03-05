Konya'daki Cinayet Davasında Karar

Konya'da, iş yerinin önünde alkol almamaları konusunda kendisini uyaran kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, 20 yıl hapis cezası verildi.

Konya'da, iş yerinin önünde alkol almamaları konusunda kendisini uyaran kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, 20 yıl hapis cezası verildi.



1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ufuk Karataş (22) ile maktul Mustafa Turan'ın (32) yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Sanık Karataş, pişman oluğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Karataş'ın, "kasten öldürmek" suçundan 12 yıl 6 ay ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Olay



Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hurdalık Sanayi Sitesi'nde, 13 Kasım 2016'da iş yerinin önünde arkadaşlarıyla alkol alan Ufuk Karataş'ı uyaran Mustafa Turan, bir süre sonra babası ve 3 akrabasını da yanına alarak olay yerine gelen Karataş'ın silahlı saldırısına uğramıştı.



Saldırıda, Turan ve yanındaki İbrahim S. yaralanmıştı.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Turan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.



Olay yerinden kaçan ve daha sonra polise teslim olan Karataş hakkında dava açılmıştı.

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