Son Dakika Haberleri: Konya'daki Cinayet Davasında Karar

Konya'daki Cinayet Davasında Karar

2 saat önce

Konya'da, iş yerinin önünde alkol almamaları konusunda kendisini uyaran kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, 20 yıl hapis cezası verildi.

Konya'daki Cinayet Davasında Karar, System.String[]
Konya'da, iş yerinin önünde alkol almamaları konusunda kendisini uyaran kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, 20 yıl hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ufuk Karataş (22) ile maktul Mustafa Turan'ın (32) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Karataş, pişman oluğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Karataş'ın, "kasten öldürmek" suçundan 12 yıl 6 ay ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hurdalık Sanayi Sitesi'nde, 13 Kasım 2016'da iş yerinin önünde arkadaşlarıyla alkol alan Ufuk Karataş'ı uyaran Mustafa Turan, bir süre sonra babası ve 3 akrabasını da yanına alarak olay yerine gelen Karataş'ın silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda, Turan ve yanındaki İbrahim S. yaralanmıştı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Turan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan ve daha sonra polise teslim olan Karataş hakkında dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Scarlett Johansson, Komedyen Colin Jost İle 3'üncü Kez Nikah Masasına Oturuyor Konya'da 65 Milyon Dolar Yatırımla Silah Fabrikası Kurulacak

Yıllar Sonra Birbirlerini Bulan İki Kardeşin Dramı Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:53:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'daki Cinayet Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]