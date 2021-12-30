Üye Girişi
Konya'daki cinayetin sebebi uyuşturucu ticareti hesaplaşması çıktı - Son Dakika

Konya'daki cinayetin sebebi uyuşturucu ticareti hesaplaşması çıktı

30.12.2021 11:30
Konya'daki cinayetin sebebi uyuşturucu ticareti hesaplaşması çıktı

Konya'da geçtiğimiz günlerde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı kavganın iki grubun uyuşturucu ticaretindeki alacak verecek kavgasından işlendiği ortaya çıktı.

Konya'da geçtiğimiz günlerde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı kavganın iki grubun uyuşturucu ticaretindeki alacak verecek kavgasından işlendiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 20 kişi gözaltına alınırken, işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 25 Aralık Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi, Zakir Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışmada tabancalar ateşlendi. Silah sesini duyup dışarı çıkan mahalle sakinleri 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlileri yerde yatan Serhat Özkaya'nın öldüğünü C.Ö'nün ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Yaralı C.Ö. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tartışma, uyuşturucu çetelerinin alacak verecek kavgasından çıkmış

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, biri il dışından gelen iki uyuşturucu çetesi arasındaki alacak verecek yüzünden tartışma çıktığını ve silahlı çatışmaya dönüştüğünü tespit etti. Olaya karışan 20 kişinin olduğunu belirleyen ekipler bir kısmını Konya'da bir kısmını ise Adana'da yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticareti, Kasten Yaralama, Yağma (Gasp), Mühür Bozma, Güveni Kötüye Kullanımı, Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve benzeri suçlardan her bir şahsın 2 ile 41 adet arasında suç kaydı olduğu tespit edildi. Cinayeti işleyen ve Cinayet Büro ekiplerince yakalanan şüpheli Sinan A'nın "Kasten Yaralama, Tehdit, Uyuşturucu Madde Ticareti" ve kullanımı ve diğer çeşitli suçlardan toplam 41 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Olay yerinden yapılan çalışmalarda Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör, 3 adet 9 mm kovan, 4 adet 7.65 kovan, 4 adet 7.65 fişek ele geçirildi. İki şüphelinin ikametinden 1 adet seri numarası bulunmayan 7.65 tabanca, tabancaya ait şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 6 adet 7.65 fişek ele geçirildi. Cinayet zanlısı Sinan A'nın yakalandığı ikamette yapılan aramada 1 adet 7,65 tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet 7,65 tabanca fişeği, 4 adet 9 mm tabanca fişeği, 2.2 gram metamfetamin maddesi, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayın ardından Konya ve Adana'da gözaltına alınan 20 şüpheliden işlemleri tamamlanan 16'sı Konya Adliyesi'ne sevk edildi. - KONYA

Konya'daki cinayetin sebebi uyuşturucu ticareti hesaplaşması çıktı
Konya'daki cinayetin sebebi uyuşturucu ticareti hesaplaşması çıktı
Konya'daki cinayetin sebebi uyuşturucu ticareti hesaplaşması çıktı

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Cinayet, Silah, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'daki cinayetin sebebi uyuşturucu ticareti hesaplaşması çıktı - Son Dakika


Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası         
11:33
O Ses Türkiye'nin yılbaşı ekranında birbirinden ünlü isimler var! O Ses Türkiye'nin yılbaşı ekranında birbirinden ünlü isimler var!         
11:31
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun "Danıştay kararına uyulmuyor" sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun "Danıştay kararına uyulmuyor" sözlerine yanıt: Atıfta..         
11:17
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28

Son Dakika Haberleri
11:32 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası
11:31 O Ses Türkiye'nin yılbaşı ekranında birbirinden ünlü isimler var!
11:30 PKK'nın öldürdüğü Eren Bülbül'ün annesini oynayan sanatçı: Hep ağladım!
11:23 TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven en alt seviyede
11:01 Otomobil fiyatları düşüşe geçti
11:01 İstanbul'un insani geçim ücreti açıklandı! İşte insan gibi yaşayabilmek için almamız gereken ücret
10:55 Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı
10:45 Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı
10:44 Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı
10:40 CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 11:37:51. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'daki cinayetin sebebi uyuşturucu ticareti hesaplaşması çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement