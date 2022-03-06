Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı - Son Dakika
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Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı

06.03.2022 12:06

Konya'daki eğlence mekanında tabancayla bir kişiyi öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla Trabzon'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Konya'daki eğlence mekanında tabancayla bir kişiyi öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla Trabzon'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesinde bulunan eğlence mekanındaki olayla ilgili firari zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda kimliği belirlenen şüpheli, kaçtığı Trabzon'da yakalanarak kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı
Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı

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Konya'da eğlence mekanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı Konya'da eğlence mekanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı Cinayetle ilgili 3 zanlı daha tutuklandı Cinayetle ilgili 3 zanlı daha tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Trabzon, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı - Son Dakika
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