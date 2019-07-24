Son Dakika Haberleri: Konya'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
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Konya'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

13 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı.

Konya'daki cinayetin zanlısı tutuklandı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı.

Olay, 22 Temmuz 2019 günü Kulu ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Kudret Çelik ile şüpheli A.K. ve S.D. aynı araçta bulundukları sırada A.K. ile Kudret Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında şüpheli A.K., Çelik'i bacağından bıçakla yaraladı. Yaralı, kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kudret Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler A.K. ve S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebi ile Kulu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.D. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KONYA
Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:28 Kaynak: İHA
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