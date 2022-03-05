Cinayetle ilgili 3 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika
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Cinayetle ilgili 3 zanlı daha tutuklandı

05.03.2022 14:25

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili cinayetin azmettiricisi oldukları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili cinayetin azmettiricisi oldukları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 14 Ocak'ta silahla bir kişinin öldürülmesi, 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, caddedeki güvenlik kamerası kayıtlarından 3 kişinin daha olaya karıştığını tespit etti.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, merkez Selçuklu ve Kadınhanı ilçesinde H.D, M.D. ve M.E.D'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlıların, olayı planlayan ve azmettiren kişiler olduğu öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla tutuklandı.

Kadınhanı ilçesi Konya Caddesi'nde 14 Ocak'ta Mustafa Aydın (22), aralarında husumet bulunan Ali Fuat D. (20) ve R.D. (17) ile karşılaşmış, silahlı saldırıya uğrayan Aydın kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Kaçtıktan sonra 15 Ocak'ta gözaltına alınan Ali Fuat D. ile R.D. "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Cinayetle ilgili 3 zanlı daha tutuklandı
Cinayetle ilgili 3 zanlı daha tutuklandı
Cinayetle ilgili 3 zanlı daha tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kadınhanı, Konya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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