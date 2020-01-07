Konya'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Konya'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı

6 saat önce

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı.

Konya'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı, System.String[]

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt adına kentte faaliyet gösterdiği iddia edilen silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına kentte faaliyet gösteren 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 26 Aralık'ta şüphelilerin evleri ve illegal eğitim kurumlarına düzenlenen operasyonda 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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