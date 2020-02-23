Konya'daki deprem - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, kaymakam Coşkun Doğan, gece ilçede meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremden sonra 8 kişinin panik atak nedeniyle hastaneye yatırıldığını, hastaların bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini bildirdi.

Derebucak'ta saat 01.26'da meydana gelen 4,5 şiddetindeki deprem, vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açtı.

Depremin en çok hissedildiği yerleşim merkezi olan ilçeye bağlı Göynem Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

İlçeye gelen AFAD ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, Göynem Mahallesi'nde çatlak oluşan evleri inceledi. Okul ve kamu binaları da depremden sonra incelemeye alındı.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Depremin oluş anından itibaren devletin tüm kurumlarının bir koordinasyon halinde sahaya indiğini ifade eden Doğan, tüm imkanları seferber eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak başta olmak üzere jandarma, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Derebucak Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Doğan, gün ışığıyla birlikte sahada daha detaylı bir inceleme yapma imkanı bulabildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki çok önemli sayılabilecek bir zararımız bulunmamaktadır. Hatta 'hiç zararımız yok' desek yerindedir. Ancak ilk defa depremi yaşayan vatandaşlarımız panik havasına büründüler. Derebucak Devlet Hastanemize 8 hastamız panik ataktan yatırıldı. Saat 05.00'e kadar müşahede altında tutuldular ve taburcu edildiler. An itibarıyla ilçemizde normal yaşam devam etmektedir."

"Vatandaşlar geceyi araçlarda, otobüslerde geçirdi"

Göynem Mahallesi Muhtarı Yakup Cin de ilçede depremin en çok hissedilen yerleşim merkezinin Göynem Mahallesi olduğunu anlattı.

Depremi çok şiddetli hissettiklerini dile getiren Cin, "Aynı şimşek, yıldırım atar gibi deprem oldu. Çok korktuk, kendisini sokağa atan vatandaşlarımızın büyük bölümü geceyi yoğun kar yağışının devam etmesine rağmen dışarıda, araçlarda, otobüslerde geçirdi. Depremde yıkılan bir yapımız, bir can ve mal kaybı yok ama bazı evlerimizde ufak tefek duvarlarda çatlaklıklar var." diye konuştu.