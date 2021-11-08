Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20.43'te merkez üssü Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 10.61 kilometre derinlikteki deprem Konya ve ilçelerinin yanı sıra Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Aksaray ve Karaman'dan da hissedildi.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ ENDİŞE İLE SOKAĞA ATTI

Sarsıntı ile birlikte merkez üssü Meram ve Konya'da vatandaşlar endişe içerisinde sokaklara çıktı. Yurtlarda kalan öğrenciler de bahçeye çıkarken, trafikte yoğunluk yaşandı. Üzerlerine battaniye alan vatandaşlar uzun süre evlerine dönmedi.?

AFAD: 3 METRUK BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

AFAD'dan Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depremle ilgili yapılan açıklamada "Konya, Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

ŞİDDETLİ DEPREM KAMERADA

Selçuklu ilçesi Ulaşbaba Caddesi'ndeki bir restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, avizelerin, işletmedeki masaların, depremin etkisiyle şiddetli şekilde sallanması ve panikleyen müşterilerin restorandan dışarı kaçması yer alıyor.