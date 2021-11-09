Depremin merkez üssü Kızılören'de hasar tespit çalışmaları yapılıyor - Son Dakika

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkezi Kızılören Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yapıyor.

Ev ev dolaşan ekipler, hasar kayıtları tutuyor.

Kızılören Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atar, gazetecilere, mahallelinin geceyi zor geçirdiğini belirtti.

Atar, "Devletimiz bütün imkanlarıyla yanımızdaydı, gereken yardımları sağladılar. Vatandaşların depremin şokunu atlatamadı. Vatandaşın çoğu arabalarında yattı. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Komisyon üyeleri bütün evleri geziyor. Gerekli raporlar tutuluyor. Akşam Vali, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız hepsi buradaydı. Bütün yardım kuruluşları burada vatandaşa destek verdi. Evi hasar gören vatandaşlarımızı da komşularımız misafir etti. Evi hasar gören 100 kişi başvurdu, çatlak olmayan ev yok." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Kondu, depremi çok şiddetli hissettiklerini anlattı.

Gürültü ile sarsıntı olduğunu ifade eden Kondu, "Evi dolaştık, bazı yerlerde çatlaklar oluşmuş. Millet panik içinde, yatamadı. Evde çok hasar olmadığı için girdik. Hasar tespit için geldiler, gezdiler. Taş yapı olunca sarsıntıdan taşlar oynayınca yarılma olmuş." dedi.

Fatma Demirci, akşam komşularıyla oturduklarını dile getirerek, bir anda sarsıntı olduğunu ve evdeki 3 kişinin de yere kapaklandığını söyledi.

Demirci, evden çıkarken mutfak dolabının yan yattığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Dolabı tuttum kaldırmaya çalıştım. 'Altına bir takoz sokun.' diye komşulara seslendim. Dolap mı sallanıyor, ben mi sallanıyorum anlamadım. Deprem devam ediyormuş. Komşular 'Dolabı bırak.' diye bağırdı. Ölsem farkında değilim, dolapla uğraşıyorum. Geceyi kardeşimin evinde geçirdim. Gece gelen ekip, dışardan yarıkları görünce evi mühürledi. Evde kuşum var, bahçede köpeklerim var. Kapıyı açıp giremedim. Dışarda kedilerim aç dolanıyor. Kuşum, köpeklerim kedilerim var, başka da bir şeyim yok, bir canım var. Şükür yıkılmadı, altında kalmadık. Allah hayırlı ölümler versin."

Kalp hastası olduğunu dile getiren Demirci, gece sağlık ekiplerinin de kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Komşuların deprem anında yere kapandığını ifade eden Ayşe Okçu, "Duvar sanki yere kadar indi. Hemen 'Ayetel Kürsi'yi okuyun.' dedim. Bütün duvarlar çatlak. Ekipler eve baktı. Elim girer, duvarlar yarıldı." dedi.