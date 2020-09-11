Konya'daki Dijital Gösterim Merkezi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Konya'da kurulan Dijital Gösterim Merkezi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İleri teknoloji ürünleri kullanılarak, 360 derece 3D, 3D video haritalama ve hologram gösterimi yapılan merkezde, her ay farklı içerikler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Dijital Gösterim Merkezinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan görsellerle, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Türkiye'nin 2023 hedeflerinin anlatıldığı gösterimler yer alıyor.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'na kurulan Dijital Gösterim Merkezi, Kovid-19 tedbirlerine özen gösterilerek ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Ziyaretçilerden Atilla Arıcan gösterim merkezinin ambiyansının çok güzel olduğunu, Ayasofya hologram şov alanının çok etkileyici olduğunu söyledi.

Gösterimdeki Cumhurbaşkanlığının yaptığı vizyon projelerinin halka duyurulmasının da güzel bir düşünce olduğunu ifade etti.

Gösterim merkezini ziyaret eden üniversite öğrencisi Furkan Kırman ise hologram gösterimini çok güzel bulduğunu belirtti.

Volkan Fatih Erdem de animasyonlara ilave olarak anlatımın da yapılmasını istediklerini anlattı.