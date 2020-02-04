Konya'daki dijital oyun geliştiricileri "Global Game Jam"de buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'daki dijital oyun geliştiricileri 'Global Game Jam'de buluştu - Son Dakika

Konya'daki dijital oyun geliştiricileri "Global Game Jam"de buluştu

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi, dünya genelindeki dijital oyun geliştiricilerini bir araya getiren, dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam'e ev sahipliği yaptı.

Konya'daki dijital oyun geliştiricileri

Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi, dünya genelindeki dijital oyun geliştiricilerini bir araya getiren, dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam'e ev sahipliği yaptı.


Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ) Konya'daki dijital oyun geliştiricilerini bir araya getirdi. Türkiye'de 18 merkezde yaklaşık 1000 kişinin dünya ile birlikte eş zamanlı şekilde oyun geliştirdiği etkinliğin Türkiye'deki merkezlerinden birisi de Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi oldu. Oyun geliştiricisi, senarist ve tasarımcılardan oluşan 54 kişilik ekip InnoPark tarafından organize edilen hackathona katılarak oyun geliştirme anlamında tüm hünerlerini sergiledi. Hackathonda bir araya gelen katılımcılar gruplara ayrılarak sınırlı bir zaman diliminde yenilikçi fikirler üretmeye çalışarak kendi oyunlarını geliştirmek için yoğun bir çaba sarf ederken hackathonun sonunda 5 oyun ortaya çıktı. Etkinliğe katılan dijital oyun yazılımı geliştiriciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesine ve Innopark'a teşekkür etti. - KONYA

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dil kurslarına binlerce lira harcamaya gerek yok! Belediyeler ücretsiz eğitim veriyor
İçinde 107 bin liralık döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti Üzeri kirli çocuğu otobüsten indiren şoför görevden alındı Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:08:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'daki dijital oyun geliştiricileri "Global Game Jam"de buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]