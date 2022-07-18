Son dakika haberi | Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor

18.07.2022 16:47

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Özel Çevre Koruma Sahası statüsünde bulunan gölette, toplu halde yüzlerce ölü martı bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, 500 civarında ince gagalı ve karabaş türü martının öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemelerde ölen kuşlarda ateşli silah izine rastlamayan ekipler, ölümlerin zehirlenme ya da hastalık gibi başka bir nedenle olup olmadığının araştırılması için ölü martı numuneleri alarak Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim etti.

Enstitüdeki araştırma sonucuna göre ölümlerin sebebinin belli olacağı ve buna göre de işlem yapılacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Son Dakika

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