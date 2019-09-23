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Konya'daki eş cinayeti davası

1 saat önce

Konya'nın Karatay ilçesinde eşini silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden koca hakim karşısına çıkarıldı.

Konya'daki eş cinayeti davası, System.String[]

Konya'nın Karatay ilçesinde eşini silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden koca hakim karşısına çıkarıldı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Berber (53) ve taraf avukatları ile sanığın çocukları katıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle konuşmakta güçlük çeken Berber, savunmasını yazılı olarak mahkemeye sundu.

Berber'in oğlu ve kızı ise anneleri Müslime Berber'i (49) öldüren babalarından şikayetçi olmadı.

Sanığın mahkemede tanık olarak dinlenen oğlu A.B. anne ve babasının arasında maddi manevi sorunlar olduğunu söyledi.

Annesinin başka bir erkekle görüştüğünü belirten A.B, "Babam bu görüşmeyi istemiyordu. Bu nedenle annemle zaman zaman tartışıyorlardı. Boşanma noktasına kadar geldiler. Boşanmalarına engel olduk. Olay günü amcam arayarak, 'Baban anneni öldürmüş.' dedi. Bir süre sonra da babam aradı. Bana, 'Anneni 30 yerinden bıçakladım, ölmedi. Tüfekle evin içinde vurdum.' dedi. Eve gittiğimde annemin cansız bedeniyle karşılaştım. Babamın bize hitaben bazı notlar bıraktığını gördüm. Babamdan şikayetçi değilim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Berber'in tutukluluk halinin devamına, sanık hakkında uzman bir hekim tarafından rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'ta 22 Mart'ta, evlerinde tartıştığı eşi Müslime Berber'i av tüfeğiyle vuran Hasan Hüseyin Berber, daha sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

Müslime Berber olay yerinde hayatını kaybetmiş, kendini silahla çenesinden yaralayan Berber ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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