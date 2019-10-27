Son Dakika Haberleri: Konya'daki fabrika yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Son Dakika Güncel Konya'daki fabrika yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Konya'daki fabrika yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir bisküvi ve şekerleme fabrikasında çıkan yangının büyük bölümü kontrol altına alındı.

Konya'daki fabrika yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir bisküvi ve şekerleme fabrikasında çıkan yangının büyük bölümü kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli-Konya karayolu üzerindeki Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir bisküvi ve şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın kağıt deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Alevler içinde kalan fabrikadaki yangını söndürmek için yakın ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının uzun süre kontrol altına alınamaması üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Helikopter ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı kısmı bölgelerde ise yangının hala devam ettiği öğrenildi.

(Cihan Karakış/İHA)

İtfaiye, Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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