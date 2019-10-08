Son Dakika Haberleri: Konya'daki fetö operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Konya'daki fetö operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Konya'daki fetö operasyonunda 10 kişi tutuklandı

41 dakika önce

KONYA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Konya'daki fetö operasyonunda 10 kişi tutuklandı, System.String[]
KONYA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün yeniden yapılanma içinde olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 9 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu 5'i avukat, 9'u kadın 26 kişinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan aileler için himmet toplayıp, maddi ve gıda ile hukuki yardım yaptığı saptandı. Şüphelilerin yakalanması için 2 Ekim'de Konya merkezli Ankara, Antalya, Aksaray, Kastamonu, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın, Türkiye'nin hazırlık yaptığı olası askeri operasyon konusundaki tavır değişikliği ne anlama geliyor?
ABD Savunma Bakanı Esper, "Suriye'ye operasyonu onaylamıyoruz" paylaşımını sildi Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ABD'nin hava sahası hamlesini yorumladı PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 09:28:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'daki fetö operasyonunda 10 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]