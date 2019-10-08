Son Dakika Haberleri: Konya'daki FETÖ operasyonunda 10 şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Konya'daki FETÖ operasyonunda 10 şahıs tutuklandı

Konya'daki FETÖ operasyonunda 10 şahıs tutuklandı

45 dakika önce

Konya merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sorasında yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 kişiden 10'u tutuklandı, 12 kişi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Konya'daki FETÖ operasyonunda 10 şahıs tutuklandı, System.String[]

Konya merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sorasında yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 kişiden 10'u tutuklandı, 12 kişi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yeniden yapılandıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Tespit edilen şahıslara yapılan fiziki takibin ardından çeşitli mesleklerden aralarında kadınların da bulunduğu 5'i avukat 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 2 Ekim 2019 tarihinde Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 22 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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