Son Dakika Haberleri: Konya'daki Fetö/pdy Davası

Konya'daki Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kısa dönem askerlik yapan sanığa, yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 10 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Konya'daki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kısa dönem askerlik yapan sanığa, yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 10 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Konya'da geçen yıl FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan M.D, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Konya Ağır Ceza Mahkemesi, Ergene ilçesindeki bir birlikte kısa dönem askerlik yapan M.D'nin yargılandığı davayı karara bağladı. Sanık M.D'ye 10 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hakkında yakalama kararı da çıkarılan sanık, terhisine 2 gün kala polis tarafından gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan M.D, Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:08 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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