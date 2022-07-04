Konya'daki firma 70 ülkeye plastik sondaj borusu ihraç ediyor - Son Dakika
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Konya'daki firma 70 ülkeye plastik sondaj borusu ihraç ediyor

04.07.2022 11:28

Konya'da plastik sondaj borusu üreten firma, 70 ülkeye ihracatıyla ekonomiye yıllık 10 milyon doları aşkın katkı sağlıyor.

Konya'da plastik sondaj boru su üreten firma, 70 ülkeye ihracatıyla ekonomiye yıllık 10 milyon doları aşkın katkı sağlıyor.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla üretim ve ihracat kapasitesini yıldan yıla artırarak hem ülkede hem dünyada adını duyuran Düzgünler Plastik, fabrikasında kullandığı makineleri de kendisi üretiyor.

Firmanın sahibi Ziya Düzgün, AA muhabirine, firmanın çiftçilikle uğraşan babası Ekrem Düzgün tarafından 1975'de kurulduğunu ve sanayicilik faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Firmanın ilk olarak un fabrikalarında kullanılan metal elek üretimi yaptığını anlatan Düzgün, "O yıllarda bu ürün Almanya'dan ithal edilen bir üründü. Uzun yıllar boyunca ithalatın önünü kesmiş olduk. 1980'li yıllarda metal sondaj borusu üretimine başladık. Metal sondaj borusu üretimiyle sulama sektörüne giriş yapmış olduk." dedi.

Düzgün, PVC sondaj borusu üretimine 1999'da başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu üretimin 23'üncü yılındayız. Avrupa'nın en büyük sondaj borusu (plastik) üreticisiyiz, 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık 25 bin ton boru üretiyoruz. 2018'de geri dönüşüm sektörüne de giriş yaptık. Yıllık 10 bin ton kadar da geri dönüşümden plastik ham madde üretiyoruz. İhracatta öne çıkan bir firma olmak için gayretle çalışıyoruz. İhracat yaptığımız başlıca ülkeler, Balkan ülkeleri. Sınır komşularımız olduğu için kara yoluyla ihracat yapılabildiği için daha kolay oluyor nispeten. Almanya, Çekya, Slovakya, Macaristan, Türk Cumhuriyetleri, komşumuz İran, Gürcistan, Irak, Kuzey Afrika ülkeleri Libya ve Mısır, Cezayir. Ayrıca Batı Afrika sahillerinde hemen hemen Fransızca konuşan ülkelerin hepsine ihracat yapıyoruz."

"Üretimde kullandığımız makinelerin yüzde 90'ı kendi ürettiğimiz makineler"

Plastik boru üretiminde kullanılan makineleri de 2015'ten beri ürettiklerini ve ihraç ettiklerini anlatan Düzgün, şunları kaydetti:

"Ağırlıklı olarak Güney Amerika ülkeleri ve Avrupa'da özellikle Kuzey İrlanda, plastik boru makinesi sattığımız ülkeler. Üretimde kullandığımız makinelerin yüzde 90'ı kendi ürettiğimiz makineler ve spesifik tasarımlar. Ayrıca 2008'de TÜBİTAK destekli projemizle dünyada bir ilk olarak plastik kolon borusu ürettik. 2010 TSE tarafından onaylandı. Ağırlıklı ihracattaki başat üretimimiz plastik kolon borusu. Bu ürün metal boruların alternatifi oldu ve dalgıç pompa uygulamalarında kullanılıyor. 350 metre derinliğe kadar yer altından su çıkartmada kullanılıyor."

"Bakan Varank'ın önerilerini dikkate alacağız"

Düzgün, Çumra Organize Sanayi Bölgesi'nde 200 bin metrekare alanda yeni yatırımlar yapacaklarını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Konya'daki temasları kapsamında fabrikalarını da ziyaret ettiğini aktaran Düzgün, "İhracat kapasitemiz yıllık 10 milyon dolardı. Bunu çok daha yukarı taşımayı hedefliyoruz. Personel sayımızı makine yatırımımızı ve ihracatımızı artıracağız. Bakan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kısıtlı vaktine rağmen bize vakit ayırdı, çalışmalarımızı yerinde gördü, önerilerde bulundu. Önerilerini dikkate alacağız. Ülkemiz için durmadan azimle, gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziya Düzgün'ün oğlu Ekrem Düzgün de firmanın üçüncü kuşağı olarak üretim, dış ticaret ve finans bölümleriyle ilgilendiğini dile getirerek, "Babamdan devraldıktan sonra ben de firmamızı olabildiğince ileri taşıyıp, 'Ülkeme ne kadar faydalı olabilirim' onun yollarını arayacağım." dedi.

Firmanın dış ticaret sorumlusu Nazmi Emin Akar ise "Ben de firmanın üçüncü kuşağı olarak diğer yöneticiler gibi başarı odaklı çalışıyorum. Geçen yıl 70 ülkeye fatura kestik, ihracat yaptık. Bunu önümüzdeki yıllarda daha da artırarak hem istihdam açısından hem de ekonomiye katkı açısından artırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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