Konya'daki firmanın "yoğun bakım yatakları"na Avrupalı ilgisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konya'daki firmanın 'yoğun bakım yatakları'na Avrupalı ilgisi - Son Dakika Ekonomi

Konya'daki firmanın "yoğun bakım yatakları"na Avrupalı ilgisi

6 saat önce

Konya'da hasta yatağı imalatı yapan bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel pandemisinin ortaya çıkmasının ardından vaka ve buna bağlı ölümlerin yoğun yaşandığı İtalya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Konya'da hasta yatağı imalatı yapan bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel pandemisinin ortaya çıkmasının ardından vaka ve buna bağlı ölümlerin yoğun yaşandığı İtalya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Konya'daki "yoğun bakım ünitesi" yatağı üreten firma, Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını sonrası aylık üretimini üçe katladı.

Geçen yıl ürettiği hasta yatağı sayısına, bu yılın ilk üç ayında ulaşan firma, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen talepleri karşılayabilmek için üretimini günde üç vardiyaya çıkardı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çimen, AA muhabirine, küresel bir sorun haline gelen Kovid-19 vakalarının artması ve buna bağlı olarak gerçekleşen ölümlerin ardından insanların daha tedbirli olması gerektiğini ifade ederek, devletin ve Türk halkının alacağı tedbirlerle bu olayın da üstesinden geleceğini söyledi.

Çimen, Kovid-19 salgını sonrası bazı Avrupa ülkelerinden yoğun sipariş aldıklarını belirterek, "Keşke bu yataklara hiç ihtiyaç olmasa ama maalesef bu koronavirüs salgını sonrası çok fazla talep geliyor. Özellikle Fransa, İngiltere, İtalya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Katar ve Kuveyt'ten yoğun talep alıyoruz. Üretimimizin yüzde 80'ini ihraç etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai

Geçen hafta İngiltere'den yeni bir yüklü bir sipariş aldıklarını belirten Çimen, "Daha önce tek vardiya olarak çalışıyorduk şu anda arkadaşlarımızın özverisi ile üç vardiya olarak çalışıyoruz. Normal üretim kapasitemiz aylık 800 yataktı, şu anda ayda 2 bin civarında yatak üretiyoruz." dedi.

Kendilerini de birer sağlık sektörü çalışanı olarak tanımlayan Çimen, fabrikalarında çalışan işçiler için üst düzey sağlık tedbirleri aldıklarını, düzenli olarak tüm işçilerin ateşlerinin ölçüldüğünü, çalışanların maske kullandığını ve dezenfeksiyon konusunda fabrikaya hassas bir prosedür koyduklarını belirtti.

" Türkiye'de hasta yatağı sıkıntısı yok"

Türkiye'nin sağlık alanında bir yatak sıkıntısı yaşamadığını kaydeden Zeki Çimen, son yıllarda devletin şehir hastaneleri inşası ile çok büyük sağlık yatırımları gerçekleştirdiğini, ihtiyaç durumunda üretim bandını hızla yerli talebe kaydırarak ülkeyi asla yataksız bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

Konya'daki firmanın yoğun bakım yatakları na Avrupalı ilgisi

İngiltere, Avrupa, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek         
09:06
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 17:52:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'daki firmanın "yoğun bakım yatakları"na Avrupalı ilgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]