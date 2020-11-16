Konya'daki gazetecilere konut fırsatı - Son Dakika

Konya Gazeteciler Cemiyeti ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Konya'daki gazetecileri ev sahibi yapacak olan projede süreç başladı.

Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yapılan Ardıçlı Sosyal Konutları içerisinde 2. etapta yer alacak olan 512 konut için başvuru yapılacak.

Başvuru sürecinde izlenecek yolla ilgili bilgi veren Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, "Başvuruların 16 Kasım 2020 itibarıyla başladığını ve 18 Aralık 2020 günü mesai bitimine kadar talep edenlerin başvuru yapabileceklerini duyurmuştuk. Başvuru sürecinde izlenecek yolun haritası da belirlenmiş oldu. Bu çerçevede konut talebinde bulunan meslektaşlarımız, önce Konya Gazeteciler Cemiyeti'ne giderek 100 lira karşılığında başvuru formunu alıp dolduracak. Doldurduğu formla Halk Bankası Zafer Sanayi Şubesi'ne gidecek. 2+1 konutlar için 4 bin lira, 3+1 konutlar için 6 bin lira ön ödemeyi TOKİ'nin Halk Bankası'nda protokolle belirlenen hesabına yatıracak." ifadelerini kullandı.

Başvuranların ön ödemenin ardından "alındı makbuzu" ve başvuru belgesini Gazeteciler Cemiyeti'ne teslim edeceğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"18 Aralık tarihine kadar 2+1 ve 3+1 konutlar için toplanan ön talepler, yine cemiyetimiz marifetiyle TOKİ İdaresi'ne ulaştırılacak. Sonrasında ise kura çekilerek hak sahipleri belirlenecek. Daireleri belli olan meslektaşlarımız, yine TOKİ'nin belirleyeceği tarihe kadar peşinatlarını yatıracak. Ön ödemede verilen ücretler peşinat için belirlenen toplam paradan düşülecek. Sürecin kanunların el verdiği ölçüde meslektaşlarımız için olabilecek en cazip şekliyle ilerlemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."