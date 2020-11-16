Konya'daki gazetecilere konut fırsatı - Son Dakika

Konya'daki gazetecilere konut fırsatı

16.11.2020 13:29
Konya'daki gazetecilere konut fırsatı, System.String[]

Konya Gazeteciler Cemiyeti ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Konya'daki gazetecileri ev sahibi yapacak olan projede süreç başladı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Konya'daki gazetecileri ev sahibi yapacak olan projede süreç başladı.

Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yapılan Ardıçlı Sosyal Konutları içerisinde 2. etapta yer alacak olan 512 konut için başvuru yapılacak.

Başvuru sürecinde izlenecek yolla ilgili bilgi veren Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, "Başvuruların 16 Kasım 2020 itibarıyla başladığını ve 18 Aralık 2020 günü mesai bitimine kadar talep edenlerin başvuru yapabileceklerini duyurmuştuk. Başvuru sürecinde izlenecek yolun haritası da belirlenmiş oldu. Bu çerçevede konut talebinde bulunan meslektaşlarımız, önce Konya Gazeteciler Cemiyeti'ne giderek 100 lira karşılığında başvuru formunu alıp dolduracak. Doldurduğu formla Halk Bankası Zafer Sanayi Şubesi'ne gidecek. 2+1 konutlar için 4 bin lira, 3+1 konutlar için 6 bin lira ön ödemeyi TOKİ'nin Halk Bankası'nda protokolle belirlenen hesabına yatıracak." ifadelerini kullandı.

Başvuranların ön ödemenin ardından "alındı makbuzu" ve başvuru belgesini Gazeteciler Cemiyeti'ne teslim edeceğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"18 Aralık tarihine kadar 2+1 ve 3+1 konutlar için toplanan ön talepler, yine cemiyetimiz marifetiyle TOKİ İdaresi'ne ulaştırılacak. Sonrasında ise kura çekilerek hak sahipleri belirlenecek. Daireleri belli olan meslektaşlarımız, yine TOKİ'nin belirleyeceği tarihe kadar peşinatlarını yatıracak. Ön ödemede verilen ücretler peşinat için belirlenen toplam paradan düşülecek. Sürecin kanunların el verdiği ölçüde meslektaşlarımız için olabilecek en cazip şekliyle ilerlemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Protokol, Konya, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'daki gazetecilere konut fırsatı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu "En büyük hedefim bu sezon şampiyon olmak" diyen Emre'den Galatasaray'a gönderme Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır
Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönmüş koca, 6 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönmüş koca, 6 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı         
13:20
Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak         
12:40
"Bu cami benim" diyen kadın nedeniyle camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü         
12:07
Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi         
11:53
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı         
11:31
Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu         
11:18
Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek         
11:02
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 13:49:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'daki gazetecilere konut fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei