Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesinde "ikiz kuzu" bereketi - Son Dakika

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesinde, küçükbaş hayvanda yüksek oranda ikiz doğum gerçekleşti.

Tarla bitkileri üretiminin yanı sıra yoğun hayvancılık faaliyetinin yapıldığı Konya'nın Sarayönü ilçe sınırlarındaki Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü, kurak geçirilen yılın ardından küçükbaşta kuzu doğum oranlarıyla dikkati çekiyor.

İşletmenin Müdürü Yüksel Akçay, AA muhabirine, işletmede esmer ve simental cinsi büyükbaş ile acıpayam, akkaraman ve bafra ırkı koyun varlığına sahip olduklarını söyledi.

"Sürülerimizden yüzde 50'nin üzerinde ikiz kuzu aldık"

Geçen yılın kurak olduğunu anımsatan Akçay, "Bu yıl çok güzel bir kuzulama sezonu geçirdik. Hayvancılık açısından altın yılımız oldu. Koyunculukta bakım besleme, sevk-idare ve koruyucu hekimlik hizmetleri üst düzeyde yapıldığı için mevcut popülasyonda yüzde 50'nin üzerinde ikiz doğum gerçekleşti. Çok yoğun bir kuraklık olmasına ve meralarda ot bulunmamasına rağmen sezonu güzel bir neticeyle kapattık. Sürülerimizden yüzde 50'nin üzerinde ikiz kuzu aldık. İşletmemizde 52 bin 500 civarında küçükbaş var. 18 bin koyundan 9 bini ikiz yavruladı. Bu yıl 22 bin 500 kuzu doğdu." diye konuştu.

"Hayvan sayısında yüksek düzeyde artış oldu"

Akçay, bu başarıda teknik personel ve çalışanların özverisinin büyük payı olduğunu belirterek, "Çok güzel ahırlarımız var. Burada çok ciddi ve üst düzeyde bir başarı elde ettik. Örnek alınabilecek bir performans gerçekleşti. Geçen 10 yılda Gözlü İşletmesinde toplam hayvan sayısında yüksek düzeyde artış oldu." dedi.

Salgın süreci ve Ukrayna- Rusya Savaşı'nın gıdanın önemini gözler önüne serdiğini anlatan Akçay, "Buğdayımıza ve koyunumuza sahip çıkacağız. Ülkemiz buğday ve koyun üretimine çok uygun. Nüfusumuz kadar koyun sayısını artırmamız lazım. Son yıllarda da zaten devletimiz güzel teşvikler veriyor. Vatandaşımızın özellikle köyüne, arazisine ve hayvanına sahip olup, dört elle bu işlere sarılması lazım. TİGEM olarak vatandaşımıza her türlü desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.