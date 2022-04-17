Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesinde "ikiz kuzu" bereketi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesinde "ikiz kuzu" bereketi

17.04.2022 11:58
Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesinde "ikiz kuzu" bereketi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesinde, küçükbaş hayvanda yüksek oranda ikiz doğum gerçekleşti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesinde, küçükbaş hayvanda yüksek oranda ikiz doğum gerçekleşti.

Tarla bitkileri üretiminin yanı sıra yoğun hayvancılık faaliyetinin yapıldığı Konya'nın Sarayönü ilçe sınırlarındaki Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü, kurak geçirilen yılın ardından küçükbaşta kuzu doğum oranlarıyla dikkati çekiyor.

İşletmenin Müdürü Yüksel Akçay, AA muhabirine, işletmede esmer ve simental cinsi büyükbaş ile acıpayam, akkaraman ve bafra ırkı koyun varlığına sahip olduklarını söyledi.

"Sürülerimizden yüzde 50'nin üzerinde ikiz kuzu aldık"

Geçen yılın kurak olduğunu anımsatan Akçay, "Bu yıl çok güzel bir kuzulama sezonu geçirdik. Hayvancılık açısından altın yılımız oldu. Koyunculukta bakım besleme, sevk-idare ve koruyucu hekimlik hizmetleri üst düzeyde yapıldığı için mevcut popülasyonda yüzde 50'nin üzerinde ikiz doğum gerçekleşti. Çok yoğun bir kuraklık olmasına ve meralarda ot bulunmamasına rağmen sezonu güzel bir neticeyle kapattık. Sürülerimizden yüzde 50'nin üzerinde ikiz kuzu aldık. İşletmemizde 52 bin 500 civarında küçükbaş var. 18 bin koyundan 9 bini ikiz yavruladı. Bu yıl 22 bin 500 kuzu doğdu." diye konuştu.

"Hayvan sayısında yüksek düzeyde artış oldu"

Akçay, bu başarıda teknik personel ve çalışanların özverisinin büyük payı olduğunu belirterek, "Çok güzel ahırlarımız var. Burada çok ciddi ve üst düzeyde bir başarı elde ettik. Örnek alınabilecek bir performans gerçekleşti. Geçen 10 yılda Gözlü İşletmesinde toplam hayvan sayısında yüksek düzeyde artış oldu." dedi.

Salgın süreci ve Ukrayna- Rusya Savaşı'nın gıdanın önemini gözler önüne serdiğini anlatan Akçay, "Buğdayımıza ve koyunumuza sahip çıkacağız. Ülkemiz buğday ve koyun üretimine çok uygun. Nüfusumuz kadar koyun sayısını artırmamız lazım. Son yıllarda da zaten devletimiz güzel teşvikler veriyor. Vatandaşımızın özellikle köyüne, arazisine ve hayvanına sahip olup, dört elle bu işlere sarılması lazım. TİGEM olarak vatandaşımıza her türlü desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İshakçılar'da iftar sofrası kuruldu İshakçılar'da iftar sofrası kuruldu Hüyük'ten kısa kısa Hüyük'ten kısa kısa

Akçay, Doğum, Tarım, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesinde 'ikiz kuzu' bereketi - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Pandemiden sonra Tekirdağ'daki konut satışlarında artış yaşanıyor
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:21 Özel hareket polisi, intihar girişiminde bulundu
11:18 Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi
11:10 Yunanistan'da FETÖ üyesi 8 askeri acil şekilde başka ülkelere kaçırdılar
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
11:08 Boynuna ip bağlanıp kaçırılan rezidansta cinsel istismara uğrayan genç kadın: İnsanların yüzüne bakamıyorum
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 12:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesinde "ikiz kuzu" bereketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement