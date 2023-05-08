Konya'daki İmamoğlu mitingi öncesi, Kızılay yöneticilerinden utanç verici paylaşım: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir - Son Dakika
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Konya'daki İmamoğlu mitingi öncesi, Kızılay yöneticilerinden utanç verici paylaşım: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir

08.05.2023 10:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırının yankıları devam ederken sosyal medyada bazı utanç verici paylaşımlarda bulunuldu. İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, "Memlekette Hac dönemi erken başlamış. Yarın Konya'da Herşey çok güzel olacak desene bekliyoruz" ifadelerini kullanırken, Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise "Yarın Konya'da Herşey çok güzel olacak desene bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da seçmenleriyle bir araya geldi. İmamoğlu seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grup, taş ve şişe gibi nesneler atmaya başladı. İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alandan ayrılırken, otobüsün camları kırıldı. Kalabalık grubun attığı taşlar, miting alanında toplanan vatandaşları da hedef aldı.

"MEMLEKETTE HAC DÖNEMİ ERKEN BAŞLAMIŞ"

Miting takvimine göre bugün saat 14.00'da Konya'da vatandaşlarla buluşacak olan İmamoğlu'nun mitingi öncesi baız provokatif paylaşımlar yapıldı. Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulundu.

Konya'daki İmamoğlu mitingi Kızılay yöneticilerinden öncesi skandal sözler: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir

"YARIN KONYA'DA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK DESENE"

Bir sonraki paylaşımında ise Üzülmez, "Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz" dedi.

Konya'daki İmamoğlu mitingi Kızılay yöneticilerinden öncesi tepki çeken paylaşım: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir

"ŞEYTAN TAŞLAMAK İSTEYEN GİDEBİLİR"

Öte yandan Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.

Konya'daki İmamoğlu mitingi Kızılay yöneticilerinden öncesi skandal paylaşım: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir
YORUMLAR (6)
  • Harun Gür: Daha yeni kan bağışladım Kızılaya. Adam olun!Kızılayı sevgi ve saygı ile anmak istiyoruz.Vatandaşı tahrik etmeyin.Savcıları göreve davet ediyorum.Açıkça suça teşvik ediyorlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Taşı atan kendi elemanları polise agız dolusu hakaret ederken hdpye övgüler düzüyor ekrem Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ALI YANIK: Kızılay enkaz altındakilere çadır satmayı bıraktı, şimdi provakatorlük yapıyor... Bunlar normal şeyler adaletin olmadığı yerde anarşi başlar! Provakatorlüklere gelmeden, inanın çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz, son çırpınışlar:) Seninleyiz Ekrem İMAMOĞLU Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Konya'daki İmamoğlu mitingi öncesi, Kızılay yöneticilerinden utanç verici paylaşım: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'daki İmamoğlu mitingi öncesi, Kızılay yöneticilerinden utanç verici paylaşım: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir - Son Dakika
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