Konya'daki İmamoğlu mitingi öncesi, Kızılay yöneticilerinden utanç verici paylaşım: Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir

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Erzurum Valisi'nden olaylı İmamoğlu mitingiyle ilgili çok konuşulacak "gözaltı" açıklaması

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da seçmenleriyle bir araya geldi. İmamoğlu seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grup, taş ve şişe gibi nesneler atmaya başladı. İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alandan ayrılırken, otobüsün camları kırıldı. Kalabalık grubun attığı taşlar, miting alanında toplanan vatandaşları da hedef aldı.

"MEMLEKETTE HAC DÖNEMİ ERKEN BAŞLAMIŞ"

Miting takvimine göre bugün saat 14.00'da Konya'da vatandaşlarla buluşacak olan İmamoğlu'nun mitingi öncesi baız provokatif paylaşımlar yapıldı. Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulundu.

"YARIN KONYA'DA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK DESENE"

Bir sonraki paylaşımında ise Üzülmez, "Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz" dedi.

"ŞEYTAN TAŞLAMAK İSTEYEN GİDEBİLİR"

Öte yandan Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.