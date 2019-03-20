Son Dakika Haberleri: Konya'daki Kadın Cinayeti Davasında Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

Konya'daki Kadın Cinayeti Davasında Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

Konya'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya'daki Kadın Cinayeti Davasında Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Konya'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Çakan (55), öldürülen Hatice Göral'ın (45) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Çakan, "Bir anlık cinnet geçirdiğim için bu olay oldu. Pişmanım" dedi.

Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Çakan'ın, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Adalet Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Mustafa Çakan, 19 Ağustos 2017'de merkez Meram ilçesindeki Kozağaç mevkisinde dini nikahla birlikte yaşadığı Hacer Göral (45) ile içinde bulundukları otomobilde kavga etmişti.

Göral'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara teşebbüs eden Çakan, hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan Göral'ın, daha önce boşandığı eşinden 3 çocuğu olduğu, olaydan yaklaşık 15 gün önce polis merkezine giderek, oğlu ve Çakan tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayette bulunduğu öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:27 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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