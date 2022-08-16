Konya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyveler verildi - Son Dakika
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Konya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyveler verildi

16.08.2022 15:16
Konya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyveler verildi

KONYA'daki Karatay Şehir Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nde termometreler 41 dereceyi gösterince hayvanlar, buzlu meyvelerle serinletildi.

KONYA'daki Karatay Şehir Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nde termometreler 41 dereceyi gösterince hayvanlar, buzlu meyvelerle serinletildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde hava sıcaklığı yaklaşık olarak 41 dereceye ulaşınca sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve verildi. Maymun ve boz ayıya, içinde meyvelerin bulunduğu buz kokteylleri verildi. Sıcaktan hareketleri de yavaşlayan hayvanlar, iştahla buzlu meyveleri tüketti.

Hayvanat Bahçesi'nin veterineri Abdurrahman Pirinç, "Yaz aylarının gelmesi ve havaların bizleri bunaltmasıyla beraber hayvanlarda da aynı stres mevcut. Öyle olduğu için biz de bir zaten önlemler alarak hayvanların serinlemesine yardımcı oluyoruz. Örneğin ayılarımıza veya buzlu yiyecekleri seven maymun gibi birtakım hayvanlarımızda buzlu kokteyller hazırlıyoruz. Diğer taraftan serinletmelerimiz birçok hayvan içinde mevcut. Serinletme aletleriyle hayvanların günlük olarak serinlemelerini sağlıyoruz. Suya ihtiyacı olan veya suyu seven tüm hayvanların içinde de küçük minyatür hayvanlarımızın girebileceği ölçüde havuzlarımız mevcut" diye konuştu.

SOKAĞA BİR KAP SU BIRAKIN

Özellikle kanatlı hayvanların ısı stresinin çok fazla olduğunu söyleyen Pirinç, "Aslında bunaltıcı havaların insanlardaki o var olan streslerin hepsi hayvanda da var. Bilinçli olup da bunların farkında olan birçok insan bu durumdan memnun. Hatta serinletmelerin olduğu yerlerde vatandaşlar da biraz daha uzun vakitler geçiriyor serinleyebilmek adına. Kanatlı hayvanların vücut ısıları daha yüksek olduğu için ısı stresine daha çok maruz kalıyor. Öyle olduğu için biz hem hayvan kalitesi idaresi olarak hayvanlarımıza bakıyoruz. Vatandaşlara hayvanların serinlemesi için herkes kapısının önüne bir kapı su ve yemek koyarsa hem hayvanların karnını doyurmuş olur hem de bu sıcak aylarda susuz kalmamış olurlar" dedi.


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Kaynak: DHA

Karatay Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyveler verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyveler verildi - Son Dakika
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