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Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ

20.02.2022 17:11

Son dakika haber: Aksaray kara yolunda tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mustafa Karakan (27), babaocağı Muş'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray kara yolunda tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mustafa Karakan (27), babaocağı Muş'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan tur otobüsünde bulunan Uzman Çavuş Mustafa Karakan, Konya- Aksaray kara yolunun 47'nci kilometresinde aracın tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmesiyle yaşamını yitirdi. Muş'un Yeşilova beldesinde yaşayan Fazilet- Mikayil Karakan çiftinin 5 çocuğunun 3'üncüsü olan Mustafa Karakan, 2019 yılının Ekim ayında uzman çavuş olarak Kars'ın Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı'nda göreve başladı. Bekar olan Mustafa Karakan'ın yıllık izinde olduğu öğrenildi.

Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Mustafa Karakan'ın cenazesi önce Ankara'ya daha sonrasında hava yolu ile memleketi Muş'a getirildi. Karakan'ın cenazesi merkez Yeşilova beldesine getirilirken, yakınları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Karakan'ın cenazesi, beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ

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Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 5 ÖLÜ, 26 YARALI KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 5 ÖLÜ, 26 YARALI

Uzman Çavuş, Aksaray, Konya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... KONYA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ, MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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