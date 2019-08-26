Son Dakika Haberleri: Konya'daki kazada ölen babanın paylaşımı yürek dağladı
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Konya'daki kazada ölen babanın paylaşımı yürek dağladı

16 dakika önce

Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Viranşehirli Vedat Ceylan'ın sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu.

Konya'daki kazada ölen babanın paylaşımı yürek dağladı, System.String[]

Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Viranşehirli Vedat Ceylan'ın sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu.


Dün gece Konya Ereğli- Adana karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana gelen kazada Hediye Ulutaş ve Redife Dinçcan ile birlikte hayatını kaybeden Vedat Ceylan'ın son paylaşımı yürek dağladı. Ceylan'ın kazadan saatler öncesinde sosyal medya hesabından, "Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet. En yakın zamanda baban yanında olacak. Rohatım" paylaşımını yaptığı görüldü.


Viranşehirli Vedat Ceylan, geçen hafta kazada çocuğunu kaybetmişti. - ŞANLIURFA

Konya Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
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