Kaza sonrasında ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine sevk edilen anne Gülcan Göğerçin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Konya 'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında, yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin bugün toprağa verilirken, hastaneden kötü bir haber geldi. Trafik kazası sonrasında babası Ahmet Göğerçin ile birlikte hastanede tedavi altına alınan anne Gülcan Göğerçin de yaşama tutunamadı.

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Kaynak: İHA

Argıthanı, Ilgın, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'daki kazadan bir acı haber daha - Son Dakika

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