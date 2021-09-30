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Konya'daki kelebek bahçesinin yeni üyesi, bir haftalık ömrünü beslenmeden tamamlıyor - Son Dakika

Konya'daki kelebek bahçesinin yeni üyesi, bir haftalık ömrünü beslenmeden tamamlıyor

30.09.2021 13:24
Konya'daki kelebek bahçesinin yeni üyesi, bir haftalık ömrünü beslenmeden tamamlıyor, System.String[]

Konya'daki Tropikal Kelebek Bahçesi'ne yeni kazandırılan, ağız yapısı olmadığı için tırtıl halindeyken depoladığı besinleri kullanarak bir haftalık ömrünü tamamlayan Afrika Ay Güvesi, kuyruğuyla 20 santimetreye ulaşabilen uzunluğuyla da dikkati çekiyor.

Konya'daki Tropikal Kelebek Bahçesi'ne yeni kazandırılan, ağız yapısı olmadığı için tırtıl halindeyken depoladığı besinleri kullanarak bir haftalık ömrünü tamamlayan Afrika Ay Güvesi, kuyruğuyla 20 santimetreye ulaşabilen uzunluğuyla da dikkati çekiyor.

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan, özel ışık, ısı ve nem ortamının oluşturulduğu Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde bir kelebeğin gelişimi izlenebiliyor.

Gezi alanı 3 bin 500 metrekare olan, 7 bin 600 metrekarelik kullanım alanına sahip bahçeye gelenler 8-12 bin arası kelebeğin yanı sıra 195 civarında bitki türünü gözlemleyebiliyor.

Ayda 3 bin kilometre uçan "Kral Kelebeği" ile kanadındaki yumurta şekli nedeniyle "Büyük Uçan Yumurta" adını alan kelebek gibi birçok özel tür Tropikal Kelebek Bahçesi'nin sakinleri arasında yerini aldı.

Koordinatör, biyolog ve bölüm sorumlularından oluşan ekip de Filipinler, Kenya ve Kosta Rika gibi ülkelerden yeni kelebek türlerinin bahçeye kazandırılması için çalışma yürütüyor.

Son dönemde bahçeye getirilen türler arasında, uzunluğu 20, kuyruk uzunluğu ise 15 santimetreyi bulabilen, İpek Güvesi ailesinin en büyük üyesi konumundaki Latince ismi "Argema mimosae" olan Afrika Ay Güvesi ilgi çekiyor.

Kelebeklerde hortuma benzeyen 2 tüpten oluşan ve "proboscis" adı verilen ağız yapısı bulunmayan Afrika Ay Güvesi kelebeği, bir haftalık ömrü boyunca tırtıl halindeyken depoladığı besinleri kullanıyor.

Rengi kamuflaj yeteneğini artırıyor

Tropikal Kelebek Bahçesi biyologlarından Pınar Öğe, AA muhabirine, Kenya'dan getirilen Afrika Ay Güvesi'nin kuru yaprak görünümündeki kuyruğunun bahçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini üzerine topladığını söyledi.

Kanatlarında bulunan göze benzeyen desenlerin Afrika Ay Güvesi'ni ayırıcı bir diğer fiziksel özellik olduğunu anlatan Öğe şunları kaydetti:

"Tüm kelebeklerimizin olduğu gibi bu kelebeğimizin de renkleri çok özel. Yeşil ve sarı renklerin bir karışımı ve bu durum onun kamuflaj yeteneğini artırıyor. Zaten kelebeğimiz kamuflaj konusunda son derece yetenekli. Rengi ona özel bir kamuflaj yeteneği kazandırıyor. Genellikle yeşil yapraklar üzerinde yaşayarak avcılarından korunmayı sağlar. Kanat üzerindeki göze benzeyen desenler ise kelebeğimizin en büyük avcısı yarasa için kullandığı savunma mekanizmasıdır. Yarasalar bu şekillerden korkarak uzaklaşıyor."

"Tırtılken yediğiyle yaşıyor"

Bahçede 40 farklı türde 20 bin kelebeğin gözlemlenebildiğini dile getiren Öğe, "Bahçe 28 derece ısıda yüzde 80 nem oranına sahip. Buraya geldiğinizde göreceğiniz kelebekler bu sıcaklık ve nem oranlarında yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Afrika Ay Güvesi, doğal ortamında, Afrika'da yılda iki defa görülebilir, ilkbahar ve sonbaharda. Bahçemize geldiğinizde 12 ay boyunca Afrika Ay Güvesi'ni gözlemleme ve fotoğraflama şansınız olacak." diye konuştu.

Tırtılken besinleri depolayan kelebeğin erişkin halde bu depoyu kullandığını belirten Öğe, "Kelebekler çiçek ve meyvelerden topladıkları nektarinlerle beslenir. Afrika Ay Güvesi'nin ağız yapısı yoktur. Diğer kelebeklerden ayrılan en önemli özelliklerinden birisi de ağız yapısının olmamasıdır. Beslenemeyen kelebeğimiz yaklaşık bir hafta ömre sahip." ifadesini kullandı.

Selçuklu, Afrika, Kenya, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'daki kelebek bahçesinin yeni üyesi, bir haftalık ömrünü beslenmeden tamamlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'daki kelebek bahçesinin yeni üyesi, bir haftalık ömrünü beslenmeden tamamlıyor - Son Dakika
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