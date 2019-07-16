Konya'daki komşu kavgası
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Konya'da, dün iki komşu aile arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayda zanlı baba ve oğlu tutuklandı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:09 Kaynak: AA
'da, dün iki komşu aile arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayda zanlı baba ve oğlu tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan cinayet zanlıları M.C.Ç. ve babası Y.Ç. adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan baba ve oğul tutuklandı.
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ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'ta, dün iki komşu aile arasında çıkan kavgada bir kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılmış, Y.Ç. ve oğlu M.C.Ç. de gözaltına alınmıştı.
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