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Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı - Son Dakika

Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı

14.02.2022 10:01

Konya'nın Kulu ilçesindeki, geçen yıl yaşanan kuraklık ile tamamen kuruyan Küçük Göl, bölgede etkili olan kar yağışının ardından eski günlerine dönmeye başladı.

Konya'nın Kulu ilçesindeki, geçen yıl yaşanan kuraklık ile tamamen kuruyan Küçük Göl, bölgede etkili olan kar yağışının ardından eski günlerine dönmeye başladı.

İlçenin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün kuzey batısında yer alan Küçük Göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yeraltı sularının azalmasıyla tamamen kurumuştu.

Göl, son dönemde yaşanan yoğun kar yağışı sayesinde yeniden su tutmaya başladı.

Yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan Küçük Göl, kapalı ve sığ bir göl olma özelliğini taşıyor.

Afrika'ya göç eden kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş gözlemcileri için önemli bir gözlem noktası olan Küçük Göl'ün bugünlerdeki doluluk oranının yüzde 30'lara ulaştığı tahmin ediliyor.

Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı
Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı
Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı
Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı
Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı
Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı
Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı
Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı

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Tuz Gölü, Konya, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçük Göl'de su seviyesi yağışlarla yükselmeye başladı - Son Dakika


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