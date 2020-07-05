Konya'daki Kurtuluş Ulu Camii için yapılan devasa alem kabartmalarıyla da ilgi çekiyor - Son Dakika

Konya'daki Kurtuluş Ulu Camii için yapılan devasa alem kabartmalarıyla da ilgi çekiyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Konya'daki Kurtuluş Ulu Camii için üretilen 5 metre 20 santimetre yüksekliğindeki devasa alem, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızdan esinlenilerek yapılan kabartmalarıyla da dikkati çekiyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Konya'daki Kurtuluş Ulu Camii için üretilen 5 metre 20 santimetre yüksekliğindeki devasa alem, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızdan esinlenilerek yapılan kabartmalarıyla da dikkati çekiyor.

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İlçede, geleneksel yöntemlerle 4 kuşaktır bakır işlemeciliği yapan Üstün ailesinin fertleri, Çakır Mahallesi'ndeki dükkanlarında, Türkiye'nin yanı sıra pek çok ülkedeki camilerin alemlerini yapıyor.

Aile fertlerinden Ahmet Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'daki Kurtuluş Ulu Camii için yaptıkları devasa alemin, bugüne kadar yaptıklarından çok farklı olduğunu söyledi.

Alemi 2 ay 10 günde tamamladıklarını aktaran Üstün, "Son yaptığımız alemin boyu 5 metre 20 santimetre. Alemin kazan çapı 180, hilal çapı ise 60 santimetreden oluşuyor. Yaklaşık 220 kilogram ağırlığındaki alemimizi 1,2 milimetre bakırdan yaptık. 5 kişi tamamladık ve muhteşem bir eser oldu." dedi.

-"Cumhurbaşkanlığı forsu örnek alındı"

Üstün, alemin motiflerinde bakır işçiliğinin bütün hünerlerini konuşturduklarını ve güzel bir iş ortaya koyduklarını dile getirerek, aynı cami için farklı çalışmalarının da olacağını anlattı.

Devasa alemin kabartmalarında Cumhurbaşkanlığı forsunun örnek alındığına işaret eden Üstün, "Alemin alt kısmında bulunan 16 kabartma 16 Türk devletini temsil ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, 16 Türk devletini temsil eder. Biz de ondan esinlenerek alemimize 16 kabartma yaptık ve bu kabartmanın her biri Türk devletlerini ifade ediyor." diye konuştu.

"Çırak bulunmuyor, gençler elleri nasırlı olsun istemiyor"

Bakırcılığın zahmetli bir iş olduğunu belirten Üstün, ilçede 4 bakırcı dükkanı kaldığını ve çırak bulamadıklarını kaydetti.

Üstün, "Biz çok ezildik, gençler elleri nasırlı olsun istemiyor. Rahmetli ağabeyim vefat etmeden önce 3 kardeş bu işi yürütüyorduk. Onun büyük oğlu da bu mesleğe girdi. Yine 3 kardeş gibi bu işe devam ediyoruz. Bunun yanında iki de yeğenimle 5 kişi bu işi götürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sandıklı, Afyon, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'daki Kurtuluş Ulu Camii için yapılan devasa alem kabartmalarıyla da ilgi çekiyor - Son Dakika

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