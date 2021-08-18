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Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

18.08.2021 10:37

- Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı Adana'da bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte bir kamyoneti iterek, bir kamyoneti de anahtar uydurup çaldı Kamyonetin içindeki kredi kartından bin lira çekip eşini görmek için Konya'ya giden zanlı, çalıntı araçta...

- Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı

Adana'da bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte bir kamyoneti iterek, bir kamyoneti de anahtar uydurup çaldı

Kamyonetin içindeki kredi kartından bin lira çekip eşini görmek için Konya'ya giden zanlı, çalıntı araçta uyurken yakalandı

Zanlıların kamyonu iterek çalıp götürme anları saniye saniye görüntülere yansıdı

ADANA - Adana'da bir kişi, kendisine küsüp Konya'ya giden eşiyle görüşüp barışabilmek için arkadaşlarıyla birlikte bir kamyoneti iterek, bir kamyoneti de anahtar uydurarak çaldı. Çaldığı kamyonun içindeki kredi kartından bin lira çekip Konya'ya giden zanlı, çalıntı araç içinde uyuduğu sırada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Erdal A. (32), kendisine küsüp evi terk eden eşiyle görüşüp barışabilmek için Konya'ya gitmek istedi. Parası ve aracı olmayan şahıs, bunun için kamyonet çalmaya karar verdi. Arkadaşları Ayhan K. (30), Ahmet K. ve Ender A. adlı şahıslardan bu iş için yardım isteyen Erdal A, daha önceden yerini belirledikleri kamyoneti çalmak için harekete geçti. Aracın bulunduğu sokağa gelen zanlılar, sokağın köşe başında oturup bir süre bekledi. Daha sonra aralarından bir şüpheli kamyonetin yanına gitti. Bu arada Ender A. da zanlılara gözcülük yaparken iki zanlı etrafta kimsenin kalmaması üzerine araca doğru yöneldi. Aracı bir süre itekleyen şüpheliler götüremeyeceklerini anlayınca iki zanlı kamyonetten uzaklaştı. Bir süre sonra ekibe bir kişi daha katılınca zanlılar kamyoneti iterek çalıp götürdü. Bu anlar ise anbean görüntülendi. Zanlılar, kamyoneti hurdacılık yapan N.K.'ya götürüp 5 bin 500 liraya sattı. Parayı görünce Konya'ya gideceğini unutan Erdal A. 5 bin 500 lirayı arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanın da harcadı.

Erdal A. daha sonra Konya'ya gitmek için başka bir kamyonet çalmaya karar verdi. Bu arada şüphelilerden Ender A. ikinci hırsızlığa katılmazken diğerleri bu kez de Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ne gitti. Burada da kamyoneti anahtar uydurup çalan çalan 3 şüpheli, paraları kalmadığı için çözüm bulmaya çalıştı. Çaldıkları kamyonette kredi kartı ve ehliyet olduğunu gören zanlılar, kimlik bilgilerini kullanarak müşteri hizmetlerini aradı. Zanlılardan biri sevgilisinin telefon numarasını kredi kartı için alternatif iletişim numarası olarak tanımlatıp şifreyi değiştirdi. Yeni şifre de bu telefona gelince kredi kartından bin lira çeken zanlılar Konya'ya gitti. Bu arada kamyoneti çalınan müştekiler, polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa sürede güvenlik kameralarından zanlıları tespit edip Konya'ya gittiklerini belirledikten sonra 3 şüpheliyi Konya'da çalıntı aracın içinde uyurken yakaladı. Şüpheliler, daha sonra Adana'ya getirildi.

Polis, ilk olayda gözcülük yaptığı tespit edilen Ender A., şüphelilerin iletişime geçtiği S.A. ve kamyoneti satın alan hurdacı N.K.'yı da gözaltına aldı. 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık suçundan kayıt yapılan Erdal A. Ayhan K., Ahmet K. ve Ender A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler N.K. ve S.A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kredi Kartı, Kamyonet, Adana, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Konya'daki küs eşiyle görüşüp barışabilmek için iki ayrı kamyonet çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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