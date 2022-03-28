Kuyumcu soygununun zanlısı yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı - Son Dakika
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Kuyumcu soygununun zanlısı yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı

28.03.2022 12:49

Konya'da kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarını yıkarak girdiği ve yüklü miktarda altın çaldığı öne sürülen şüpheli, güvenlik kameralarınca kaydedilen yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı.

Konya'da kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarını yıkarak girdiği ve yüklü miktarda altın çaldığı öne sürülen şüpheli, güvenlik kameralarınca kaydedilen yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişantaşı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından 21 Mart'ta 3,5 kilo altın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 kilometrelik mesafedeki 90 iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek yaya olarak kaçan şüpheliyi tespit etti.

Kayıtları geçmişteki başka olayların görüntüleriyle karşılaştıran polis, zanlının eşkalini yürüyüş şeklinden belirledi. Polis, tespit edilen adrese düzenlediği operasyonda hırsızlık zanlısı H.C.K. ve beraberindeki S.K. ile D.D.S'yi gözaltına aldı.

H.C.K, emniyetteki ilk ifadesinde altınları çaldığını ve beraber yaşadığı S.K'nin kuyumcuya giderek bir bölümünü bozdurduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan zanlının hırsızlığın ardından kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin duvardan kuyumcuya girmesi, bir süre sonra dolu çantayla çıkması ve yürüyerek uzaklaşması yer alıyor.

Olay

Selçuklu ilçesinde 21 Mart'ta Nişantaşı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarı kırılarak girilmiş, yaklaşık 3,5 kilo altın çalınmıştı. Hırsızlığı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin güvenlik kameralarına yakalanmamak ve dikkati çekmemek için bitişikteki camları boyadıkları, boş iş yerinin duvarını kırarak içeriye girdikleri öğrenilmişti.

Kuyumcu soygununun zanlısı yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı
Kuyumcu soygununun zanlısı yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı
Kuyumcu soygununun zanlısı yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı

YORUMLAR
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Duvarı delip kuyumcudan 3,5 kilo altın çaldı, kollarını aça aça yürüyüşünden yakalandı Duvarı delip kuyumcudan 3,5 kilo altın çaldı, kollarını aça aça yürüyüşünden yakalandı KUYUMCULARDAN BİLEZİK VE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİ, KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI KUYUMCULARDAN BİLEZİK VE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİ, KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyumcu soygununun zanlısı yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı - Son Dakika


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