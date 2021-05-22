Konya'daki Leylekler Vadisi'nde yavrulama döneminde kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kısa süre önce yumurtadan çıkan yavrularla yuvaların şenlendiği Leylekler Vadisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilerinden mahrum kaldı.

Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birine ev sahipliği yapan vadi, salgın dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.

Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi'nde bulunan ardıç ağaçları üzerindeki yuvalarda, ilkbahar ve yaz dönemini geçirmek için gelen leyleklerin yavruları doğmaya başladı.

Yumurtalardan çıkan yavrular, ebeveynleri tarafından yuvaya taşınan yiyeceklerle besleniyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bu yıl leyleklerin yavrulama döneminde ziyaretçilerinden yoksun kaldığını söyledi.

Genellikle şubatın sonuna doğru yuvalara gelen leyleklerin, bu yıl hava şartlarından dolayı çok geç geldiğini ifade eden Büyükkafalı, "Yuvalarda yeni bireylerin dünyaya gelmesiyle leylek nüfusu arttı. Yuvalarda üçer dörder tane leylek yavrusu var." dedi.

Büyükkafalı, kuşların beslenme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını anlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bölgeyi ziyaret edemeyenlerin belediyenin canlı yayın kameralarından izleme imkanına sahip olduğunu belirten Büyükkafalı, "Yavru leylekler, bu dönemin ardından büyüyecek, uçma eğitimi alacaklar ve ağustos ayı sonlarına doğru sıcak ülkelere göç etmeye başlayacaklar." diye konuştu.