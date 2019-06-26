Konya'daki LGS birincileri ödüllendirildi

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İçki içmesine tepki gösteren karısını, 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının önünde öldürdü

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.