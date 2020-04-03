Son Dakika › Güncel › Konya'daki meslek edindirme kurslarında günde 15 bin maske üretiliyor - Son Dakika
Konya'daki meslek edindirme kurslarında günde 15 bin maske üretiliyor
7 saat önce
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için günde 15 bin maske üretiliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için günde 15 bin maske üretiliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KOMEK, Kovid-19 salgınından korunmada vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden olan maske üretimini sürdürüyor.
Bu kapsamda, kurs öğretmenleriyle çalışanları tarafından üretim atölyelerinde her gün 15 bin maske üretiliyor.
İhtiyaç olması halinde üretim adedini artırma imkanına da sahip olan kurs atölyelerinde yapılan maskeler, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla, başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet güçleri ve belediye çalışanlarına veriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:58 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Otobüsle gelen kadının testi pozitif çıkınca, diğer yolcular da evlerinde karantinaya... TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi