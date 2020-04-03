Konya'daki meslek edindirme kurslarında günde 15 bin maske üretiliyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için günde 15 bin maske üretiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KOMEK, Kovid-19 salgınından korunmada vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden olan maske üretimini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kurs öğretmenleriyle çalışanları tarafından üretim atölyelerinde her gün 15 bin maske üretiliyor.

İhtiyaç olması halinde üretim adedini artırma imkanına da sahip olan kurs atölyelerinde yapılan maskeler, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla, başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet güçleri ve belediye çalışanlarına veriliyor.