Konya'daki meslek liseleri koronavirüse karşı dezenfektan üretimini sürdürüyor - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentteki meslek liselerinin dezenfektan ürettiğini bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yetkililerin Kovid-19'a karşı en etkili mücadele yolunun hijyen kurallarına uyulması olduğunun açıklanmasının ardından Konya'daki meslek liselerinin, bu kapsamda dezenfektan üretimini artırdığı belirtildi.

Şehirdeki meslek liselerinin bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgını ile mücadelede etkin yolun hijyen kurallarına uygun yaşamak olduğu yetkililerimiz tarafından sürekli ifade edilmektedir. Bu aşamada el temizliği ve sürekli kullandığımız alanların dezenfekte edilmesi, mücadelede alınacak önlemlerin başında geliyor. Konya'mızdaki meslek liseleri de bu kapsamda büyük bir gayretle şehrimize ve ülkemize hizmet ediyor. Bugün itibarıyla Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ilgın Şehit Bayram Harun Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, haftada toplam 87 bin litre yüzey dezenfektanı, 90 bin litre el temizleme solüsyonu ve dezenfektanı ve 2 bin litre sıvı sabun üretimi yapıyor. Bu okullarımızdan Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Seltem', Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 'Kuğu' markası ile üretimlerini gerçekleştiriyor."