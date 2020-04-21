Konya'daki meslek lisesi günde 20 bin maske üreten makine geliştirdi

Konya Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yoğun olarak ihtiyaç duyulan koruyucu maske temini için makine üretildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Kovid-19 önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretim kapasitesi harekete geçirildi. Bu kapsamda, Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucu günde 20 bin maske imal edecek makine üretti.

Okul Müdürü Mehmet Sadullah Özuygur, AA muhabirine, maske makinesinin, Makine Teknolojisi Alanı atölyesinde bir grup öğretmen, teknisyen ve öğrencinin katkılarıyla üretildiğini söyledi.

Makinenin, "K-Tek Kılıçarslan Teknik" adıyla tescil müracaatının yapıldığını ifade eden Özuygur, "Maske makinesi tamamen okul tarafından tasarlanmış ve okul imkanları ile üretilmiştir. Döner sermaye kapsamında üretilen makinemizin maliyeti 70 bin liradır. Makinede dijital kontrol sistemi de olup, dakikada ne kadar üretileceği bant hızı ve benzeri hususlar elektronik talimat şeklinde verilmektedir." diye konuştu.

Eğitim camiası olarak üretmeye ve üretime destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Özuygur, İl Sağlık Müdürlüğü ile görüştükten sonra standartlara uygun seri maske üretimine başlayarak bundan sonra da çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Hedef günlük 100 bin maske üretmek

İkinci Ar-Ge çalışmasında ultrason kaynak teknolojisini makineye entegre etmek istediklerini belirten Özuygur, şunları kaydetti:

"Maske makinemiz 8 saatte 20 bin maske üretebilecek kapasitede. Şu an tek vardiyada aylık 600 bin maske üreteceğiz ancak bu sayıyı artırmak için Ar-Ge çalışması devam eden ultrason kaynak cihazını makineye entegre edince maske üretim sayısını günlük 100 bine çıkaracağız. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz bütçe konusunda bize destek veriyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteğiyle hedefimiz ultrason kaynakla günde 100 bin maske üretmek. Ürettiğimiz maskelere sanayi ve sağlık kuruluşlarından talepler geliyor. Bir haftalık süre içinde seri üretime geçerek beklenen talebi karşılayacağız."

Özuygur, meslek liselerinin sadece zor zamanlarda değil, her koşulda büyük önem taşıdığına da dikkati çekti.