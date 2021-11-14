Üye Girişi
Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor - Son Dakika

Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor

14.11.2021 11:52

Konya'da, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, savunma sanayisine seri üretimle 250 çeşit mekanik parça yapıyor.

Konya'da, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, savunma sanayisine seri üretimle 250 çeşit mekanik parça yapıyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde özel program ve proje uygulayan eğitim kurumu olarak 2011 yılında açılan okul, birçok alanda tasarım ve üretim becerileriyle dikkati çekiyor.

Okulun Makine Teknolojileri Alanı Savunma Mekanik Sistemleri Dalı'nda da, özel anlaşmalarla bazı insansız hava araçlarının (İHA) paraşüt sistemlerinin ve kalekolların görüntüleme sistemlerinin mekanik parçaları üretiliyor.

Lise müdürü Tayyip Sarı, AA muhabirine, okulun savunma sanayisiyle ilişkisinin 2019 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Makine Teknolojileri Alanı altında Savunma Mekanik Sistemleri Dalı'nı açılmasıyla başladığını söyledi.

Gizlilik kararı bulunan özel anlaşmalarla Ankara merkezli bir savunma sanayisi firmasına üretim yaptıklarını belirten Sarı, "Öncelikli hedefimiz öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle iyi bir Ar-Ge ekibi oluşturmaktı. Sonrasında savunma sanayisi içinde nasıl yer alabiliriz, neler yapabiliriz diye düşündük. Ankara'dan aldığımız siparişleri üreterek ülkemizin savunma sanayi atılımına dahil olduk." diye konuştu.

"Selçuk Bayraktar gibi öğrencilerimizin ufkunu açıp, kalbinde iz bırakma gayretindeyiz"

Öğrencilerin üst düzey beceriler ve tecrübeler edindiğini vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisine üretim yapmak çok güzel ama biz öğrencilerimizin asıl, Selçuk Bayraktar gibi ufkunu ve önünü açıp, kalbinde iz bırakarak, yerli ve milli savunma sanayisi atılımının içinde olmalarını çok arzu ediyoruz. Bu gençlerimiz tertemiz, pırıl pırıl. Çok yüksek puan dilimleriyle okulumuza geliyorlar. Öğrencilerimizin iyi bir akademik eğitimden sonra çok güzel yerlerde olacaklarından eminiz. Öğrencilerimize en iyi imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Savunma mekanik sistemleri atölyelerimizi geliştirmeye de devam ediyoruz. Projeyle oluşturduğumuz 1 milyonluk bütçemizle atölyemizi daha da geliştireceğiz."

Savunma mekanik sistemleri atölyesinin kurucu şefi ve makine alan öğretmeni Ali Demir de CNC makinelerde işleyerek irili ufaklı 250 çeşit mekanik parça ürettiklerini aktardı.

Aktif olarak sahada görev yapan bazı İHA'ların mekanik parçalarının birçoğunu öğrencileriyle beraber ürettiklerine dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Hepimizin bildiği pek çok insansız hava aracının parçalarını burada tek tek üretiyoruz. Şu an isimlere girmem söz konusu değil ama bunlar hepimizin bildiği uçan, görev yapan uçaklar. Üretim yelpazemiz çok geniş. Üretim kalemlerimizi üç grupta toplayabiliriz. İHA'ların iç mekanik aksamlarını, İHA'lar için kullanılan paraşüt bırakma ve fırlatma sistemlerinin mekanik aksamlarını, bir de kalekolların uzaktan algılama ve görüntüleme sistemlerinin parçalarını üretiyoruz."

"Dört eksende üretemeyeceğimiz mekanik parça yok"

Üretmeleri gereken parçalardan bazılarının hazır tasarım olarak geldiğini belirten Demir, bazı parçaları da ihtiyaca göre çizimleriyle tasarlayıp onayını aldıktan sonra üretip testlere tabi tutarak montajı yapılmak üzere gönderdiklerini ifade etti.

Demir, bu çalışmaların öğrencilere çok büyük bir misyon kazandırdığını dile getirerek, "Öğrencilerimiz yapılan parçaların nerelerde kullanıldığını gördükleri zaman bizim burada sağlamaya çalıştığımız aidiyet duygusu çok gelişiyor. Biz şu uçağı yapan okulun öğrencisiyiz diyorlar. Bu en önemlisi. Bir de yapılan işlerin niteliğinden dolayı öğrencilerin teknik kapasiteleri de yükseliyor." dedi.

Dört eksende mekanik olarak üretemeyecekleri parça olmadığını anımsatan Demir, anlaşmaları bulunan firmanın insansız helikopter projesi için parça üretmeye hazırlandıklarını söyledi.

Alanın son sınıf öğrencisi Ahmet Menderes Kardaş ise yaptıkları üretimler sayesinde çok büyük tecrübeler edindiklerini aktardı.

Eğitim hayatını savunma sanayisi üzerine devam ettireceğine dikkati çeken Kardaş, "Kendi elinle, emeğinle yaptığın bir şeyi gökyüzünde görüyorsun ve kullanıldığını biliyorsun. Bu gerçekten insanın gururunu şahlandıran bir durum. Gelecekteki hayalim, akademik eğitimimi tamamlayıp bu alanda özellikle havacılık üzerine yoğunlaşmak." diye konuştu.

Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor
Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor
Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor
Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor
Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor
Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor
Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor
Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor
Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor

İhlas Haber Ajansı, Anadolu Lisesi, Pakpen, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gelen ziyaretçiler fark etti! Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi 12:22 Gelen ziyaretçiler fark etti! Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! 11:13 Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü 10:59 Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü
Türkiye'nin bir gözü Bulgaristan'da! Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Karadayı'nın alacağı oy merak ediliyor 10:36 Türkiye'nin bir gözü Bulgaristan'da! Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Karadayı'nın alacağı oy merak ediliyor Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda 10:04 Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı 09:54 Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır 08:36 Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü 07:27 PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi         
11:55
HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek         
11:05
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti         
09:49
Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil         
07:28
Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı         
00:19
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum         
15:30
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 12:42:08. #1.12#
SON DAKİKA: Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement