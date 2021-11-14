Meslek lisesi savunma sanayisine seri üretim yapıyor - Son Dakika

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Konya'da, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, savunma sanayisine seri üretimle 250 çeşit mekanik parça yapıyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde özel program ve proje uygulayan eğitim kurumu olarak 2011 yılında açılan okul, birçok alanda tasarım ve üretim becerileriyle dikkati çekiyor.

Okulun Makine Teknolojileri Alanı Savunma Mekanik Sistemleri Dalı'nda da, özel anlaşmalarla bazı insansız hava araçlarının (İHA) paraşüt sistemlerinin ve kalekolların görüntüleme sistemlerinin mekanik parçaları üretiliyor.

Lise müdürü Tayyip Sarı, AA muhabirine, okulun savunma sanayisiyle ilişkisinin 2019 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Makine Teknolojileri Alanı altında Savunma Mekanik Sistemleri Dalı'nı açılmasıyla başladığını söyledi.

Gizlilik kararı bulunan özel anlaşmalarla Ankara merkezli bir savunma sanayisi firmasına üretim yaptıklarını belirten Sarı, "Öncelikli hedefimiz öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle iyi bir Ar-Ge ekibi oluşturmaktı. Sonrasında savunma sanayisi içinde nasıl yer alabiliriz, neler yapabiliriz diye düşündük. Ankara'dan aldığımız siparişleri üreterek ülkemizin savunma sanayi atılımına dahil olduk." diye konuştu.

"Selçuk Bayraktar gibi öğrencilerimizin ufkunu açıp, kalbinde iz bırakma gayretindeyiz"

Öğrencilerin üst düzey beceriler ve tecrübeler edindiğini vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisine üretim yapmak çok güzel ama biz öğrencilerimizin asıl, Selçuk Bayraktar gibi ufkunu ve önünü açıp, kalbinde iz bırakarak, yerli ve milli savunma sanayisi atılımının içinde olmalarını çok arzu ediyoruz. Bu gençlerimiz tertemiz, pırıl pırıl. Çok yüksek puan dilimleriyle okulumuza geliyorlar. Öğrencilerimizin iyi bir akademik eğitimden sonra çok güzel yerlerde olacaklarından eminiz. Öğrencilerimize en iyi imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Savunma mekanik sistemleri atölyelerimizi geliştirmeye de devam ediyoruz. Projeyle oluşturduğumuz 1 milyonluk bütçemizle atölyemizi daha da geliştireceğiz."

Savunma mekanik sistemleri atölyesinin kurucu şefi ve makine alan öğretmeni Ali Demir de CNC makinelerde işleyerek irili ufaklı 250 çeşit mekanik parça ürettiklerini aktardı.

Aktif olarak sahada görev yapan bazı İHA'ların mekanik parçalarının birçoğunu öğrencileriyle beraber ürettiklerine dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Hepimizin bildiği pek çok insansız hava aracının parçalarını burada tek tek üretiyoruz. Şu an isimlere girmem söz konusu değil ama bunlar hepimizin bildiği uçan, görev yapan uçaklar. Üretim yelpazemiz çok geniş. Üretim kalemlerimizi üç grupta toplayabiliriz. İHA'ların iç mekanik aksamlarını, İHA'lar için kullanılan paraşüt bırakma ve fırlatma sistemlerinin mekanik aksamlarını, bir de kalekolların uzaktan algılama ve görüntüleme sistemlerinin parçalarını üretiyoruz."

"Dört eksende üretemeyeceğimiz mekanik parça yok"

Üretmeleri gereken parçalardan bazılarının hazır tasarım olarak geldiğini belirten Demir, bazı parçaları da ihtiyaca göre çizimleriyle tasarlayıp onayını aldıktan sonra üretip testlere tabi tutarak montajı yapılmak üzere gönderdiklerini ifade etti.

Demir, bu çalışmaların öğrencilere çok büyük bir misyon kazandırdığını dile getirerek, "Öğrencilerimiz yapılan parçaların nerelerde kullanıldığını gördükleri zaman bizim burada sağlamaya çalıştığımız aidiyet duygusu çok gelişiyor. Biz şu uçağı yapan okulun öğrencisiyiz diyorlar. Bu en önemlisi. Bir de yapılan işlerin niteliğinden dolayı öğrencilerin teknik kapasiteleri de yükseliyor." dedi.

Dört eksende mekanik olarak üretemeyecekleri parça olmadığını anımsatan Demir, anlaşmaları bulunan firmanın insansız helikopter projesi için parça üretmeye hazırlandıklarını söyledi.

Alanın son sınıf öğrencisi Ahmet Menderes Kardaş ise yaptıkları üretimler sayesinde çok büyük tecrübeler edindiklerini aktardı.

Eğitim hayatını savunma sanayisi üzerine devam ettireceğine dikkati çeken Kardaş, "Kendi elinle, emeğinle yaptığın bir şeyi gökyüzünde görüyorsun ve kullanıldığını biliyorsun. Bu gerçekten insanın gururunu şahlandıran bir durum. Gelecekteki hayalim, akademik eğitimimi tamamlayıp bu alanda özellikle havacılık üzerine yoğunlaşmak." diye konuştu.