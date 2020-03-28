Konya'daki minibüsçülerden

Konya'daki şehir hatlarında vatandaşa hizmet veren minibüsçü esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek olmak amacıyla, pazar günü seferlere çıkmama kararı aldı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her türlü şartlarda Konya'ya kesintisiz ulaşım hizmeti veren minibüsçü esnafının, "evde kal" çağrısına duyarsız kalmadığını belirtti.

Minibüsçülerin, çağrıya destek olmak amacıyla pazar gününe özel olarak evde kalacaklarını ve sefer yapmayacaklarını vurgulayan Karabacak, "Seferlerimiz pazartesi gününden itibaren aynı sorumlulukla ve hükümetimizin almış olduğu tedbir kararları çerçevesinde devam edecektir." ifadelerini kullandı.